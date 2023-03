Glasfaser: Jetzt startet auch Japons durch

Japons bereitet sich auf den Ausbau von Glasfaser bis ins Haus vor. Wenn bis zum 15. Juni mehr als 42 Prozent der Haushalte und Betriebe in den geplanten Ausbaugebieten zustimmen, kann die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) in der Gemeinde die nächsten Schritte für die Errichtung der zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur setzen. In einer gemeinsamen Auftaktbesprechung mit nöGIG wurden die Weichen für die Sammelphase gestellt.

In den kommenden Wochen wird jetzt laut Bürgermeister Karl Braunsteiner die Zustimmung der Bürger zum Glasfaserausbau eingeholt. Möglichst viele Menschen sollen von den Vorteilen von echter Glasfaser bis ins Haus überzeugt werden. Die bringt beinahe uneingeschränkte digitale Kapazitäten für die Einzelnen – und das für die nächsten Jahrzehnte. Mit einer zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur stärke man nicht nur den Wirtschaftsstandort, sondern sichere die Arbeitsplätze der Gegenwart und der Zukunft. Außerdem werde die Wohnqualität in der Gemeinde enorm gesteigert. „So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Japons auch für künftige Generationen eine lebenswerte Heimat bleibt“, sagt Braunsteiner.

Auch die nöGIG will die Bürger in den kommenden Wochen umfassend über den Infrastruktur-Ausbau informieren. Geplant sind Infoveranstaltungen – die erste am 17. März, 18 Uhr, in „Gerhards Wiazhaus“ – Sprechstunden und Hausbesuche bis zum Ende der Sammelphase am 15. Juni.

