In Pernegg wird ordentlich gebaut

PERNEGG In Pernegg wird ordentlich gewerkt. Die Gemeinde ist derzeit mit einigen Infrastruktur-Projekten eingedeckt.

Beim Neubau des Feuerwehrhauses in Pernegg geht es jetzt endlich in die heiße Phase. Wie Bürgermeister Andreas Nendwich erzählt, soll die erste Reihe an Ziegeln noch in den nächsten Tagen fertiggestellt werden. Wie die NÖN berichtete, werden hier 1,2 Mio. Euro investiert. Auf ca. 500 m² werden drei Garagen, ein Kommandobüro, Umkleideräume, ein Aufenthaltsraum sowie Nebenräume entstehen. Die Fertigstellung ist gegen Ende 2024 geplant. Das Gebäude soll aber nicht nur als Feuerwehrhaus dienen, sondern es soll ein Ort der Gemeinschaft sein. Es bietet Räumlichkeiten für kleinere Feierlichkeiten und Kurse für die gesamte Bevölkerung. Die Gemeinschaftsräume sollen von jedem nutzbar sein und bei einem Notfall auch als Zivilschutzzentrum dienen. Auch der Zugang zum Turnsaal der Volksschule wird über diesen Zubau gewährleistet und muss dann nicht mehr über die Volksschule erfolgen.

Eifrig geplant wird indes auch an der Umstellung der an einigen Stellen schon desolaten Straßenbeleuchtung auf LED. Man wolle aber nicht nur diese Stellen erneuern, sondern gleich die Beleuchtung im gesamten Gemeindegebiet, sagt Nendwich. In das Projekt sollen auch Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Bundes fließen. Die Details seien derzeit in Ausarbeitung. Man denke auch „situative Beleuchtungsmöglichkeiten“ und dimmbare Lampen an: „Dort, wo wenig Verkehr ist, ist das durchaus sinnvoll“, sagt Nendwich mit Blick auf die aktuellen Strompreise. Die Gemeinde habe mit Kosten von 150.000 Euro zu rechnen.

Gut schaut es auch beim Glasfaserausbau aus. Die Arbeiten in Pernegg mit der kabelplus haben schon begonnen (die NÖN berichtete). Gearbeitet wird auch schon in Nödersdorf, dann sollen Staningersdorf, Etzelsreith und Posselsdorf möglicherweise noch heuer folgen. In Etzelsreith sollen die Arbeiten auch gleich mit jenen für Wasserrückhaltemaßnahmen koordiniert werden. Bis 2024 sollen dann alle Katastralgemeinden folgen.

Beim Hochwasserschutz wolle man gleich auch die Bedürfnisse der Betriebe – einige Pernegger Unternehmen tragen sich aktuell mit Ausbauplänen – mitdenken, um Synergien zu heben, sagt Nendwich.