Brunn: Der Glasfaserausbau schreitet voran

Wie die NÖN bereits berichtete bekommen rund 800 Haushalte und Betriebe in Brunn und den Katastralgemeinden Zugang zu schnellem Breitbandinternet und hochauflösendem Internetfernsehen. Der Ausbau der Glasfaser erfolgt im gesamten Ortsgebiet und startete im Frühjahr.

Im bereits laufenden Bauabschnitt werden in Brunn an die Schulstraße, die Dr. Robert Braun Straße, der Aufeldweg und der Wiesenweg bis Herbst an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Katastralgemeinden Dappach, Fürwald, Dietmannsdorf und Waiden werden voraussichtlich bis Ende 2023 mit Glasfaser versorgt. Der Ausbau der restlichen Katastralgemeinden Atzelsdorf, Sankt Marein, Frankenreith, Wutzendorf, Fürwald, Neukirchen an der Wild ist bei ausreichender Nachfrage für 2024 geplant.

Der Ausbau erfolgt gemeinsam mit der Firma Kabelplus. Die Vorteile von Glasfaserintenet für die Kunden sieht deren Geschäftsführer Gerhard Haidvogel klar auf der Hand. „Unsere Kunden nutzen vermehrt multimediale Dienste wie Video- und Audiostreaming, Home Office oder zeitversetztes Fernsehen. Unsere Glasfaser stellt sicher, dass dafür zukünftig ausreichend Daten-Kapazitäten vorhanden sind, um am globalen Informationsaustausch teilhaben zu können“, sagt er. So schaffe man ideale Rahmenbedingungen für die Bevölkerung. Bürgermeisterin Elisabeth Allram meint, dass sich mit dem Glasfaser-Ausbau für die Gemeinde neue Möglichkeiten sowohl als Wirtschafts- als auch als Wohngebiet ergeben. „Gleichzeitig sorgt die Glasfaseranbindung für mehr Chancengleichheit zwischen ländlichen Regionen und den Ballungszentren“, sagt die Gemeindechefin.