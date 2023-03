Glasfaser in Irnfritz: Es wird gebaut

Der Glasfaser-Ausbau in der Marktgemeinde Irnfritz-Messern nimmt Fahrt auf. Nachdem der Startschuss für den Ausbau schon im Vorjahr gesetzt wurde – die Grabungsarbeiten in Trabenreith und Klein-Ulrichschlag wurden fertiggestellt, wurde noch Ende des Vorjahres mit den Bauarbeiten in Wappoltenreith begonnen. Diese Arbeiten konnten aber vor dem Winter nicht mehr beendet werden. Bis Sommer sollen so 140 Haushalte Zugang zu Glasfaser-Internet bekommen.

Jetzt sollen nach dem Start der heurigen Bausaison zunächst diese Arbeiten beendet werden. Noch bis zum Sommer soll dann laut aktuellem Plan die Inbetriebnahme in diesen drei Ortschaften erfolgen. Er sei froh, dass der Ausbau jetzt zügig voranschreite: „So mancher Bürger kann es gar nicht mehr erwarten“, sagt Bürgermeister Hermann Gruber.

Darüber geht laut Bürgermeister Hermann Gruber auch der Ausbau in den Orten Reichharts, Irnfritz-Ort, Haselberg und Nondorf los. So sollen weitere 270 Haushalte angeschlossen werden. In Reichharts wurden bereits die Leitungstrasse und die Hausanschlusspunkte festgelegt. Im Zuge der Arbeiten sollen hier auch gleich beiderseits der Landesstraße die Stromnetze durch die Netz NÖ angepasst werden, in den übrigen Orten werden punktuelle Stromnetzadaptierungen vorgenommen.

Noch in den nächsten Wochen soll es übrigens eine Info-Veranstaltung mit Vertretern von kabelplus im Mehrzwecksaal geben. Dabei kann man auch einen Infrastrukturvertrag für den Glasfaseranschluss abschließen.

Aktuell wird auch an einer Lösung für Irnfritz-Bahnhof gearbeitet. Dazu werden Gespräche mit Vertretern von kabelplus, aber auch von A1 geführt, da beide Firmen ein vorbereitetes bzw. teilweise aktives Netz im Ort haben.

Für 2024 ist dann der weitere Ausbau in Rothweinsdorf, Messern (inklusive Kaidling), Dorna, Grub und Sitzendorf geplant. In Sitzendorf soll der Glasfaserausbau gemeinsam mit der Errichtung einer Wasserversorgungsanlage erfolgen.

