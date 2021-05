Vor Kurzem fand – wegen des Schichtbetriebs an zwei verschiedenen Tagen – im Rahmen des Geschichtsunterrichts an der Mittelschule Horn ein Vortrag einer Zeitzeugin statt.

Ingrid Portenschlager ist eine Zeitzeugin der zweiten Generation (ihr Vater war viereinhalb Jahre lang im bayrischen Konzentrationslager Flossenbürg) und schaffte es, durch ihre authentische Art, die Schüler mit auf eine Reise in eine sehr unangenehme Zeit zu nehmen. In einer guten Mischung aus unvorstellbaren Details und positiven Ausblicken fesselte sie die Kinder zwei Stunden lang. Moderiert wurden die Gespräche – coronabedingt nur online – von Esther Dürnberger vom Verein Lila Winkel.

Dank des Engagements von Pädagogin Gerlinde Labner konnte diese interessante Veranstaltung auch heuer – unter erschwerten Bedingungen – stattfinden. Einen Satz, der wohl vielen in Erinnerung bleibt, übermittelte ihr Kollege Arthur Hainböck: „Toleranz bedeutet, andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind.“