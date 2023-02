Explosiver Sound in Horn: Bei Reggae abgeschwitzt

Werbung

Im Tonkeller des Kunsthauses organisierte der Verein Yolo mit Obmann Somsmay Raxajack Live-Acts mit „Pacheco + Freemeyend“. „Pachecos Musik ist eine euphorische Liebeserklärung an das Leben, ein leidenschaftlicher Weckruf für mehr Solidarität unter den Menschen und ein wütender Schrei nach mehr Eigenverantwortung angesichts einer globalen Gesellschaft auf Selbstzerstörungskurs“, erklärte Obmann-Stellvertreter Rene Leitgeb.

Mit Freemeyend wurde eine Reggae/Ska-Formation mit Basis in Wien und im Waldviertel zum zweiten Event von Yolo im Kunsthaus engagiert. Mit explosivem Reggae-Sound, energiegeladen und schweißtreibend, startete das Konzert. Auch Stilrichtungen wie Rocksteady, Dub und Dancehall waren im Repertoire der Band zu finden. „Wir sind ein Verein für alle Menschen, die Interesse an alternativer (Live-)Musik haben. Gerade in Regionen wie dem Waldviertel sind Einrichtungen wie unsere wichtig, um Bands aus nicht-populären Genres organisieren und fördern zu können“, betonte Obmann Raxajack. Man wolle neue und andere Zugänge zu Musik und Kultur liefern, die nicht nur den Mainstream-Durst stillen. „Denn das tun die Diskotheken, Clubs und Lokale bereits zur Genüge“, sagt Raxajack. Mit dem Verein Yolo bekämen Menschen im ländlichen Raum die Chance, unkompliziert und regional an Events nach ihrem Geschmack teilzunehmen – oder sogar selbst als Live-Act mitzuwirken.

