Bio-Futter für Hunde kommt aus Gars

Nach einer intensiven Testphase startet das erste in Österreich produzierte Bio-Hundefutter so richtig durch. Produziert wird es in Gars aus Bio-Fleisch, Bio-Obst und Bio-Gemüse aus der Region.

Verantwortlich dafür ist das Wiener Start-up „Canisbowl“ rund um Geschäftsführerin Martina Steinberger-Voracek. Das Team sei angetreten, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das völlig individuell auf jeden einzelnen Hund abgestimmt ist, aber auch zu 100 Prozent aus Bio-Zutaten besteht. Die große Herausforderung sei es, dabei Rezepturen für jeden einzelnen Hund zu entwickeln. Zusammengearbeitet wird dabei mit 200 Tierärzten in ganz Österreich. Für das Tier von Vorteil sei das etwa besonders bei bestimmten Krankheitsbildern wie Niereninsuffizienz, oder wenn das Tier zu- oder abnehmen soll. Der Bedarf nach individuell abgestimmtem Futter sei aktuell steigend. „Die Leute setzten auch bei der Ernährung ihrer Tiere immer mehr auf Qualität“, sagt Steinberger-Voracek.

Bei der Suche nach einem Produktionspartner habe man viele Fleischerbetriebe kontaktiert, so richtig glücklich sei man aber nur mit dem Bio-Fleischerbetrieb von Roman Schober in Gars geworden. Und der ging die Sache nach dem Motto „Gut, das ist zwar eine spezielle Geschichte, aber schauen wir uns das an“ positiv an die Sache heran. Nach etwa einem dreiviertel Jahr intensivem Probieren und Testen sei man jetzt an einem Punkt angelangt, die Produkte auch offensiv zu bewerben.

Zukunftsvision: Neue Arbeitsplätze schaffen

Wichtig ist Steinberger-Voracek bei ihrem Produkt Transparenz. Es sei genau zurückzuverfolgen, wo die Zutaten des Futters herkommen. Zusammengearbeitet wird mit Bio-Landwirtschaftsbetrieben aus der Region, Schober führt die Schlachtungen der Tiere selbst auf seinem Hof durch. Die Tiere werden am Vortag nach kurzen Transportwegen angeliefert, das dadurch so niedrig wie möglich gehaltene Stress-Level schlage sich dann auch in der Qualität des Futters nieder. Geachtet wird streng darauf, dass Rinder, Schweine und Lämmer aus dem regionalen Umkreis kommen, Geflügel kommt aus Österreich. Lediglich der beigemengte Reis kommt nicht aus Österreich.

Neben dem medizinischen Vorteil für die Hunde biete das Produkt weitere Vorteile. Nicht nur die Wertschöpfung bleibt laut Steinberger-Voracek in Österreich. Durch die zusätzliche Produktionsschiene ist auch der Betrieb Schobers voll ausgelastet. „Wir sichern damit Arbeitsplätze in der Region. Unsere Zukunftsvision ist es, zu expandieren – und damit weitere Arbeitsplätze zu schaffen“, ist sie optimistisch.

