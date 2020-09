Innovative Betonleitwände aus Gars weltweit gefragt .

Etwas mehr als zwölf Jahre ist es her, dass ein von der Firma Oberndorfer in Gars entwickeltes System seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat. REBLOC ist mittlerweile weltweit tätiger Entwickler und Hersteller innovativer Betonleitwand-Systeme. In Gars wird eben ein modernes Bürogebäude errichtet, das mit 2.500 m² Raum für mehr als hundert Arbeitsplätze bietet.