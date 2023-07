Ins Spital geflogen Vierjähriges Kind bei Verkehrsunfall in Horn verletzt

Foto: Gerhard Gruber

B eim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad an einer Kreuzung in Horn ist am Dienstagnachmittag ein vierjähriges Kind verletzt worden. Es war am Beifahrersitz des Wagens platziert gewesen und wurde nach dem Crash per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.

Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge begannen die beiden involvierten Fahrzeuge unmittelbar nach der Kollision zu brennen. Drei weitere Kinder blieben unverletzt. Die 38-jährige Pkw-Lenkerin dürfte das Motorrad eines 21-Jährigen gegen 15.30 Uhr bei der Einfahrt in die Kreuzung übersehen haben. Der Biker aus Wien wurde über das Auto hinweg auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Blessuren. Er wurde in das Landesklinikum Horn gebracht. Verletzt wurde auch die 38-Jährige. Ein Notarzthubschrauber transportierte sie in das Wiener AKH. Drei weitere Kinder, die im Fond des Pkw mitgefahren waren, befreiten sich laut Polizei selbstständig aus dem Kfz und blieben unverletzt.