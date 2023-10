Intendant stellt Team vor: „Oper in Gars ist 'Gefühle pur'“

„Gars ist Opernfeeling pur“, geriet der Italo-affine Unterreiner im Hörsaal des neu renovierten Hauses, dessen erster Direktor aus Italien stammte und dessen weltberühmte Wachsmodelle in Italien hergestellt wurden, ins Schwärmen. „Wir spielen unter dem schönsten Dach, nämlich dem Sternenhimmel, und vor tausend Jahre alten Mauern. Das sind Gefühle pur. Und dazu passt wunderbar Gaetano Donizettis ,L'elisir d'amore', - ,Der Liebestrank'.“

Dafür braucht es allerdings ein Team, das der bestens vernetzte Star-Bariton gefunden hat und nun präsentierte. „Wir haben ein Regie-Duo von Weltformat, die beiden stellen einen Quantensprung in der 35-jährigen Geschichte der Oper Burg Gars dar“, und bat Cornelius Obonya und Carolin Pienkos vor den Vorhang. Obonya ist einer der herausragendsten österreichischen Schauspieler seiner Zeit, war 2013 - 2016 der Salzburger „Jedermann“, wirkte am Burgtheater und führenden deutschsprachigen Bühnen und ist auch durch Film und TV bestens bekannt. Pienkos hat schon in Wien, Mailand, Hamburg und Bremen viel beachtete Regiearbeiten vorgelegt und unter anderem mit Obonya an der Mailänder Scala die „Fledermaus“ inszeniert.

So wie die beiden priesen auch die anwesenden Sänger Maria Nazarova, Martha Matscheko und Orhan Yildiz, die mit Dirigent Levente Török am Klavier herrliche „Liebestrank-Kostproben“ darboten, sowohl Gars als auch Donizettis Oper und den Intendanten. Mit Grußbotschaften und dem neuen Garser Gruß „Let's opera!“ meldeten sich die per Video zugeschalteten Sängerkollegen Paolo Rumetz und Matteo Ivan Rasic. „Das Stück liegt uns besonders am Herzen, wir werden etwas Tolles auf die Garser Bühne bringen, die größte in Österreich, auf der live und ohne Verstärker gespielt wird“, meinte Török und gab seiner Freude Ausdruck, dass er im Sommer in einem neuen Orchesterhaus dirigieren wird.

„Es ist ganz wichtig, dass wir eine Oper bringen, wo es Humor und Liebe gibt“, schloss Unterreiner und erntete dafür unter anderem Applaus von MedUni-Rektor Markus Müller, der Hausherrin Christiane Druml, Bürgermeister Martin Falk an der Spitze eine Garser Delegation und Oper Burg Gars-Geschäftsführerin Bianca Erlinger. „Uns erwartet viel Arbeit, aber wir freuen uns alle darauf.“