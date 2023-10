Bild der Burg Gars für Johannes Wildner

„Danke für deinen zehnjährigen Einsatz, deinen Enthusiasmus, deine Emotionen, dein Temperament, du hast die Festspiele auf ein einzigartiges Niveau gebracht“, sparte Julius Kiennast, Obmann des Vereins zur Förderung der Burg und Oper Gars“, nicht mit Lob für Intendant Johannes Wildner. „Du hast in dieser Zeit hier viele Freunde gefunden, hast Werbung für Gars gemacht. Gars hat durch dich gewonnen.“ Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Anni Rehatschek und Harald Steininger überreichte er Wildner als Abschiedsgeschenk eine alte Ansicht der Burg, die Künstler Josef „Sepp“ Fiedler neu gestaltet hat.

„Es war eine unglaubliche Freude, zehn Jahre hier gestalterisch tätig gewesen zu sein“, antwortete Wildner. „Ich danke für die herzliche Aufnahme in Gars, ich habe viele offene Herzen vorgefunden. Wir waren eine Familie, haben hundert Prozent für Gars gearbeitet“, gab er das Lob an den Förderverein zurück.

Im Vorfeld des Abschieds von Wildner ging die Generalversammlung des Vereins bei sehr guter Beteiligung der Mitglieder reibungslos über die Bühne. Kiennast hob in seinem Bericht über die Jahre 2022 und 2023 die Unterstützung durch den Verein hervor, die sich außer der Identifikation mit der Oper unter anderem in Anschaffungen wie die „Carmen“-Fächer, T-Shirts mit Namen für das gesamte Team der Oper Burg Gars, Anschaffungen von Fahnen, die im Ort auf die Festspiele hinweisen, den Ankauf von Noten, dem Engagement von Sängern oder Werbung in Form von Aufklebern für Kiennast- und Baker-Lkws und Privatautos äußerten. Er sagte auch zu, dass der Verein auch dem neuen Intendanten Clemens Unterreiner zur Seite stehen werde. In welcher Form, werde erst im Spätherbst diskutiert.

Aus dem positiven Kassabericht von Martin Mihaly ging hervor, dass der Verein in dieser Zeit über 20.000 Euro für die Oper ausgegeben hat, wobei man sich ausschließlich aus Beiträgen von über 110 Mitgliedern und Förderern stützt. Neue sind übrigens gerne willkommen ...