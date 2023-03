Glück im Unglück bei Brand in Geras

Laut Polizei erstattete die Hausbesitzerin in der Nacht Anzeige über einen Mülltonnenbrand. Eine Polizeistreife war ann rasch am Ort des Geschehens, die Beamten versuchten, den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Dies gelang aber wegen der bereits in Vollbrand stehenden Mülltonne nicht. Die Flammen hatten bereits auf die Styroporfassadendämmung und den Dachstuhl übergegriffen.

Schließlich gelang es den Wehren aus Geras, Goggitsch, Hötzelsdorf, Kottaun und Langau, den Brand in den Griff zu bekommen. Laut dem Geraser Kommandanten Wolfgang Riener war es noch Glück im Unglück, dass der Brand rasch entdeckt wurde. Sonst wäre das Haus vermutlich komplett abgebrannt und auch ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser im dicht verbauten Gebiet hätte gedroht.

Laut Polizei haben die Erhebungen ergeben, dass der Brand durch heiße Asche, die am Nachmittag des 13. März in die Restmülltonne geschüttet wurde, entstand. Die Hausbesitzerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

