FF Eggenburg: 5.744 Stunden für Gesellschaft

Auf ein Jahr mit intensivem Einsatzgeschehen blickt die Feuerwehr Eggenburg zurück. Insgesamt musste die Truppe im Vorjahr 100 Einsätze absolvieren. Dazu kamen 14 Übungen und 306 Tätigkeiten, die Florianis investierten insgesamt 5.744 Stunden trotz der Einschränkungen für das Sicherheitswesen in und rund um Eggenburg.

Am Beginn des Jahres stand eine große Veränderung in der Eggenburger Wehr an. Bei der Neuwahl des Kommandos trat Christian Angerer diesmal nicht mehr an. Er war der Eggenburger Wehr davor insgesamt 20 Jahre vorgestanden. Zum neuen Kommandanten wählten die Mitglieder Christoph Stifter – und damit einen sehr erfahrenen Mann. Stifter war davor schon zehn Jahre lang als Stellvertreter Angerers im Führungsteam tätig. Die Aufgaben des Stellvertreters übernahm Stefan Gundinger, der ebenfalls schon fünf Jahre im Kommando als 2. Stellvertreter fungierte. Das Team rund um die Verwaltung mit Oberverwalter Michael Haas, Verwalter Katharina Klampfer und Verwaltungsmeister Ernst Bartoschek blieb hingegen gleich.

Als besondere Einsätze hob Stifter die Brände in Sigmundsherberg – hier war im Februar das Gasthaus der Familie Göd abgebrannt – und in Klein-Meiseldorf – hier brannte im März ein landwirtschaftliches Anwesen ab – hervor. Zu weiteren zwei Brandeinsätzen in Eggenburg kamen sechs schwere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen hinzu, außerdem gab es zwei Einsätze, bei denen „Personen in Notlage“ geholfen werden musste: „Leider mussten hier auch zwei Todesopfer aufgezeichnet werden.“

Geprägt war das abgelaufene Jahr aber auch vom Um- und Zubau des Feuerwehrhauses. Dank des Einsatzes der Kameraden ging dabei auch ordentlich etwas weiter, die offizielle Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses ist für den August geplant. Aber auch weitere Pläne gibt es für 2022: Es sollen neue Schutzhosen für den Einsatzdienst sowie Regenbekleidung für Katastropheneinsätze angeschafft werden.

