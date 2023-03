„Gibt für einen Juristen keine schönere Aufgabe“

NÖN: Herr Grusch, als im September bekannt wurde, dass Sie nach Horn wechseln, haben Sie von großer Vorfreude gesprochen. Wie schön war ihre Ankunft hier in Horn?

Stefan Grusch: Die ersten Tage hier waren sehr spannend. Ich bin zwar nicht in Horn geboren, aber meine Eltern sind hierher übersiedelt, als ich ein halbes Jahr alt war. Ich habe hier meine Kindheit und meine Jugend verbracht, meine Frau kennengelernt, meine Familie gegründet. Ich bin seit fast 60 Jahren eng mit Horn verbunden, habe aber nie hier gearbeitet. Als sich jetzt diese Möglichkeit ergeben hat, habe ich die Chance ergriffen. Ich finde es spannend, mein privates Umfeld zu meinem beruflichen Umfeld zu machen.

War ein Wechsel nach Horn immer das große Ziel?

Grusch: Ich habe das nie offensiv forciert, im Hinterkopf war dieses Szenario aber immer da – auch aus sentimentalen Gründen. Mein Vater war an der Horner BH Amtsarzt, ich war als Kind öfter mit ihm mit. Ich habe viele Kindheitserinnerungen an das Haus, es jetzt als Chef leiten zu dürfen, finde ich eine sehr spannende Aufgabe. Ich bin seit 33 Jahren im Landesdienst, 17 Jahre davon Bezirkshauptmann. Es ist schön, diese Erfahrung in meinem Heimatbezirk einsetzen zu können. Der Wechsel erhöht aber auch meine eigene Lebensqualität.

Inwiefern?

Grusch: Ich war bisher immer auf das Auto angewiesen, bin zuletzt täglich 114 Kilometer gependelt. Jetzt fahre ich mit dem Rad in die Arbeit. Das kommt mir als passionierten Radfahrer, Läufer, Skifahrer und Bergsteiger natürlich sehr entgegen.

Wie sind die ersten Tage als Chef des Hauses abgelaufen?

Grusch: Zunächst gab es Besprechungen mit dem Stabs-Team, den Referenten und dann mit der gesamten Dienststelle. Mir ist Transparenz sehr wichtig. Die Mitarbeiter sollen wissen, was die Zielsetzungen des Hauses sind und wo unser Weg hingehen soll. Ich will von Beginn an alle mitnehmen und gleich bei der ersten Bürgermeisterkonferenz (Anm.: findet am 8. März statt) bzw. auch bei Treffen mit anderen Verantwortungsträgern die Ziele des Bezirks gemeinsam definieren.

Sie haben zuletzt gesagt, dass Ihre Mitarbeiter an der BH Gmünd wie eine Familie für Sie waren. Wird das auch in Horn künftig so sein?

Grusch: Die Aufnahme in Horn war sehr herzlich, die Stimmung ist sehr gut. Also ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich habe hier ein engagiertes Team vorgefunden, das an guter Zusammenarbeit interessiert ist. Der Einsatzwille ist zu 100 Prozent gegeben.

Sie kennen den Bezirk Horn sehr gut. Dennoch: Es gilt auch für Sie, viele Ansprechpartner noch kennenzulernen.

Grusch: Natürlich. Ich will bei so vielen Veranstaltungen wie möglich präsent sein. Ich habe auch schon mit allen Bürgermeistern Termine für Arbeitsgespräche vereinbart, um spezielle Themen in den Gemeinden abzuarbeiten. Mir ist es wichtig, viele Eindrücke über den Bezirk zu sammeln, um eine möglichst weite Perspektive zu haben. Je weiter der Horizont ist, umso zielgerichteter kann man Entscheidungen treffen.

Diese Termine werden sehr viel Zeit in Anspruch nehmen ...

Grusch: ... aber das ist gut investierte Zeit. Jeder im Bezirk hat meinen Vorgänger, der auch sehr präsent war, gekannt. Mich kennen noch nicht alle. Ich habe in meinem gesamten beruflichen Leben Offenheit für Gespräche gehabt. Alle im Bezirk sollen wissen: Meine Türen stehen offen. Das gilt auch für das Haus. Es soll während der Dienstzeiten für die Bevölkerung zugänglich sein – mit oder ohne Termin. Wir brauchen keine Schranken beim Eingang. Ich will generell mit der „gesichtslosen Behörde“ aufräumen.

Was meinen Sie da konkret?

Grusch: Die Leistungen der BH sollen ein Gesicht bekommen. Die Bürger sollen wissen: Wer ist der Mitarbeiter, der für mich eine Genehmigung erwirkt hat, der meinen Reisepass oder meine Jagdkarte ausgestellt hat oder der mich durch ein Verfahren begleitet hat. Damit wollen wir uns künftig von anderen Institutionen unterscheiden.

Wenn Sie in der Öffentlichkeit sind, sind Sie stets gut gelaunt. Täuscht es, oder macht Ihnen Ihr Job so richtig Spaß?

Grusch: Ich bin felsenfest davon überzeugt: Es gibt für einen Juristen im Verwaltungsdienst nichts Schöneres, als Bezirkshauptmann zu sein. In den vergangenen zehn Jahren bin ich nur einen einzigen Tag nicht gerne arbeiten gegangen. Das war der Tag, an dem das Begräbnis des Dienstkraftwagenlenkers Thomas Schulner von der BH Gmünd, der im September bei einem Verkehrsunfall verstorben ist, gewesen ist. Abgesehen davon: Ja, mein Job macht mir Spaß und ich hoffe, dass die Leute spüren, mit welcher Leidenschaft ich diesen Job ausübe.

Versprühen Sie diese Freude nur bei Außenterminen? Oder ist Stefan Grusch auch bei internen Gesprächen und im eigenen Büro so positiv?

Grusch: Das gilt für mich immer. Ich sehe das Tragen von Verantwortung nicht als Last. Ich kann gut damit umgehen, sehe Verantwortung nicht als belastend. Daher möchte ich auch weiter arbeiten, solange es die Gesundheit zulässt.

Sie sind jetzt 59. Das heißt, Sie sehen sich als Bezirkshauptmann nicht als Platzhalter?

Grusch: Ich weiß, dass es Stimmen gibt, dass ich kein Jungbrunnen sei. Aber ich habe noch keinen Tag an meine Pension gedacht. Ich möchte auf alle Fälle bis 65 arbeiten gehen. Bei uns ist die Regelung so, dass wir nicht in dem Monat, sondern in dem Jahr in Pension gehen müssen, in dem wir 65 werden. Da ich im Jänner Geburtstag habe, werde ich noch das ganze Jahr machen. Mir stehen also fast sieben Jahre als Horner Bezirkshauptmann bevor – und die werde ich nutzen.

Ein gutes Stichwort: Gibt es schon konkrete Pläne, die Sie für diese Zeit für den Bezirk Horn haben?

Grusch: Da bitte ich um Nachsicht. Ich habe den Gmündern versprochen, mich bis 28. Februar voll auf Gmünd zu fokussieren. Seit 1. März tue ich das für den Bezirk Horn. Was ich jetzt schon sagen kann: Im Bezirk Horn gibt es ein vielfältiges Kultur-Angebot, das auch weit über den Bezirk hinausstrahlt. In dem Bereich haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Region, das möchte ich weiter unterstützen. Was ich noch angehen möchte, ist die Mitarbeiter-Situation an der BH Horn. Da stehen in den nächsten Jahren nämlich viele Pensionierungen an. Daher ist es wichtig, junge Menschen für die Mitarbeit im Landesdienst und an der Horner BH zu gewinnen.

Wie wollen Sie das schaffen?

Grusch: Ich will die Zusammenarbeit zwischen der BH und den Horner Schulen intensivieren. Es sollen verstärkt Ferialpraktika angeboten werden, auch gemeinsame Projekte mit einzelnen Klassen oder Besuche von Schulklassen an der BH, um den Schülern zu vermitteln, dass es mit der Horner BH einen attraktiven Arbeitgeber in der Region gibt. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen aus der Region, die hier für die Menschen der Region arbeiten wollen.

