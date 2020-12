Bereits seit sechs Jahren arbeitet die in Tulln wohnende Katharina Vogl beim Roten Kreuz in Horn. Dienst am Heiligen Abend ist für Vogl, die als Radiologietechnologin am Landesklinikum Tulln arbeitet, dabei ganz normal. Die NÖN bat sie zum Gespräch.

NÖN: Wie schaut ihr Dienst am Heiligen Abend aus? Wie unterscheidet er sich von anderen Diensten?

Katharina Vogl: Der Dienst unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von anderen Diensten. Bei Dienstantritt wird das Auto gecheckt, also das Material auf Vollständigkeit und die Geräte auf Funktionstüchtigkeit überprüft. Meistens wird im Dienst gemeinsam zu Mittag bzw. Abend gegessen – je nach Einsatzaufkommen oft auch mal zu späteren Zeiten als gewohnt. Einsätze und Transportaufträge, zu denen wir alarmiert werden, werden abgewickelt und im Team bewältigt, außerdem wird nach jeder Ausfahrt dokumentiert und das Auto wieder einsatzbereit gemacht. Es wird Material aufgefüllt und geputzt und vieles mehr.

Warum machen sie Dienst am 24. Dezember? Gibt es einen speziellen Grund dafür?

Vogl: Das hat eigentlich keinen speziellen Grund. Wir sind als Einsatzorganisation auch zu Weihnachten für die Bevölkerung da.

Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie am Heiligen Abend Dienst versehen? Wie stehen Ihre Familienmitglieder dazu?

Vogl: Wir legen viel Wert darauf, dass wir auch unterm Jahr Kontakt haben und uns regelmäßig sehen. Meine Schwester etwa findet es zwar schade, dass ein persönliches Treffen heuer zu den Weihnachtsfeiertagen ausfällt, ist aber froh, dass es Leute gibt, die auch an solchen Tagen Dienst machen. Die ist stolz darauf, dass ich zu diesen Personen gehöre.

Wann feiern Sie dann mit Ihren Lieben?

Vogl: Dieses Jahr ist es mit Covid-19 sowieso ganz anders. Meine Schwester lebt seit ein paar Jahren – bedingt durch ihre Arbeit – in Deutschland, ich bin auch wegen der Arbeit aus dem Waldviertel nach Tulln ‚ausgewandert‘. Um nicht zu viele Haushalte zusammen zu mischen und um niemanden unnötig zu gefährden, haben wir uns dieses Jahr mit unseren Eltern und unserer Oma am 25.Dezember zum Mittagessen bzw. Kaffee via Videochat verabredet und lassen uns gegenseitig eine Kleinigkeit mit der Post zukommen. Am 26. Dezember geht’s für mich dann auch schon wieder in die Arbeit.

Haben sie schon einmal einen besonders berührenden Einsatz an einem 24. Dezember erlebt?

Vogl: Nein, ich glaube nicht. Das ist dieses Jahr nicht das erste Mal, dass ich zu Weihnachten Dienst beim Roten Kreuz mache, ein besonderer Weihnachtseinsatz ist mir aber nicht in Erinnerung geblieben. Berührende Einsätze, oder solche, die einem besonders nahe gehen, kennen ohnehin kein Datum, die passieren das ganze Jahr, unabhängig von ‚besinnlichen Zeiten‘.

Wie lange sind Sie beim Roten Kreuz? Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?

Vogl: Ich bin schon seit mehr als sechs Jahren mit dabei. Ich leiste gerne meinen Beitrag zu einem guten Zusammenleben und mag es, meine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Vor allem ist es auch das Miteinander auf der Dienststelle und die wahnsinnig tollen Kolleginnen und Kollegen, aus denen einige sehr gute Freundschaften entstanden sind, warum ich so gern zum Roten Kreuz in den Dienst komme.