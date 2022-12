13,7 Mio. Euro für Schülerheim in Eggenburg

Werbung

Als „wichtigen Tag für die Landesberufsschule“ bezeichnete Berufsschuldirektorin Belinda Kalab die Eröffnung des sanierten Schülerwohnheimes, das der Landesberufsschule angeschlossen ist. Insgesamt investierte das Land Niederösterreich in den Standort Eggenburg im Rahmen des 2017 beschlossenen Bau- und Investitionsprogramms für die berufsbildenden Landesschulen 13,7 Millionen Euro.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstrich die Bedeutung des Standortes Eggenburg für die Lehrlingsausbildung und für die Region: „Die Investitionen tragen dazu bei, dass am Schulstandort auch weiterhin zukunftsorientiert gelernt und gelehrt werden kann und dass unsere Schüler optimal auf die späteren Anforderungen am Arbeitsmarkt vorbereitet werden können. Dies zeigt sich vor allem an der in Eggenburg angebotenen Ausbildung in den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik.“ Besonders hob Teschl-Hofmeister die Wichtigkeit der dualen Ausbildung hervor, um für die Herausforderungen der Zukunft mit neuen Technologien in der Automobilbranche gerüstet zu sein.

Ein Zuhause für viele Wochen

Dass die Lehrlinge nicht nur über fachliche, sondern auch über soziale Kompetenzen verfügen, bewiesen sie in den Interviews, die sie unter anderem mit Josef Breiter, dem stellvertretenden Obmann der ARGE Schülerwohnhäuser, führten. Dieser sprach vom „Herzeigemodell“ der dualen Ausbildung, wie sie in Österreich praktiziert wird und die im gesamten europäischen Raum anerkannt sei. Für die Schüler selbst ist der Aufenthalt im Schülerheim ein Schritt in die Selbständigkeit, bietet die Möglichkeit, neue Freunde zu finden oder Netzwerke für die Zukunft aufzubauen, was auch von den Schülervertretern selbst bestätigt wurde.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden die Zimmer in zeitgemäße Wohneinheiten mit vorgelagerten Sanitärbereichen auf Vierbett-Zimmer umgestaltet. Ein neuer Aufzug ermöglicht die barrierefreie Erschließung. Auch der Küchen- und Speisebereich wurde neu gestaltet und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung (unter anderem ein Fitnessraum) geschaffen, um den Schülern eine Wohlfühlatmosphäre bieten zu können.

