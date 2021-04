Groß ist die Freude bei Christian Langer, Leiter der Sportmittelschule Gars über die „Aufrüstung“ mit modernsten Geräten. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer brauchen jetzt nicht mehr zittern und bangen, ob das Gerät überhaupt geht oder ob es sich nach kurzer Zeit wieder ausschaltet, ob sie die Rollläden herunterlassen müssen, weil sonst auf den Leinwänden nichts mehr zu sehen ist“, sagt er. Die Schule sei jetzt für die Zukunft gerüstet.

15 Jahre alte Geräte sind ab jetzt Vergangenheit

Tief in die Tasche gegriffen hat die Mittelschulgemeinde Gars, um die Anschaffung von zwölf Notebooks und zehn Beamer für die Unterrichtsräume, dazu die entsprechenden Leinwände, zu ermöglichen, die dieser Tage montiert bzw. installiert wurden. 34.000 Euro wurden bereitgestellt – 23.000 Euro für die Beamer und Leinwände, 10.512 Euro für die Notebooks –, jeweils 25 Prozent davon werden vom Schul- und Kindergartenfonds des Landes gefördert.

„Der große Wunsch der Direktion und der Lehrerschaft ist damit in Erfüllung gegangen, dass man rund 15 Jahre, nachdem die ersten Geräte angeschafft wurden, jetzt um- und aufrüstet“, ist Bürgermeister Martin Falk als Vorsitzender der Schulgemeinde froh, dass alle beteiligten Gemeinden ihr Okay zur Investition gegeben haben. „Die Beschwerden der Pädagogen, dass Laptops und Beamer langsam beim Starten sind und die Lichtqualität nicht mehr zeitgemäß ist, gehören nun der Vergangenheit an.“ Außerdem wurden auch die Rooter des schulinternen Netzwerks aufgewertet und ausgeweitet, sodass ein störungsfreier Betrieb möglich ist. „Damit“, so Langer, „sind wir für die Herausforderungen gerüstet, die uns die nächste Zeit bringt, in der die Arbeit für Schüler und Lehrer in der Schule und beim Homeschooling wesentlich erleichtert wird.“

Hallenwände „schießen“ aus dem Boden

So eifrig wie innerhalb des Schulgebäudes gearbeitet wird, so flott und konsequent passiert dies auch bei der „Baustelle Mehrzweckhalle“. Nachdem Anfang März das Fundament betoniert worden war, begann man in der vergangenen Woche die Fertigteilwände zu versetzen. Man konnte der Halle gleichsam beim Wachsen zusehen.

Das brachte zum überwiegenden Teil keine Lärmbeeinträchtigung für die Schule, es gab auch keine Probleme für den Verkehr in der Haangasse trotz der übergroßen Lkw-Ladungen und des Krans – der „parkte“ allerdings auf dem Grundstück und stellte somit keine Behinderung dar. Die Verzögerungen für die Autofahrer wurden sehr gering gehalten. In den Osterferien finden dann auch Arbeiten im Inneren des Schulhauses statt, weil es ja eine Verbindung zwischen bestehendem Gebäude und Neubau geben wird.