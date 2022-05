70 Jahre Blasmusikverband: Eine Kapelle mit Flair

Werbung

1973 wurde die Musikkapelle Irnfritz gegründet. Maßgeblich daran beteiligt waren der damalige Bürgermeister Otto Lux, der Hauptschuldirektor und erste Obmann Johann Koller sowie der erste Kapellmeister Johann Immervoll. 1985 kam es dann zu einer Neugründung unter dem Namen Jugendmusikkapelle Irnfritz. Seit 2010 heißt der Verein wieder Musikkapelle Irnfritz, denn nicht nur der Verein, sondern auch seine Mitglieder haben an Jahren zugelegt.

Besonders erwähnt seien die zwei Kapellmeister Paulus Faimann und Manfred Teubel, die mit großem persönlichem Engagement die musikalische Entwicklung vorantrieben. Seit 2012 liegt diese Aufgabe in den Händen von Kapellmeister Harald Johandl. Auch die Position des Obmanns wurde mit viel Herz ausgeführt: Unter der Leitung von Otto Strohmeier wurde der Bau des Musikerheimes durchgeführt. Seine Nachfolger Karl Erdinger und Gustav Trögl kümmerten sich ebenso mit großem Einsatz um den Verein.

Von 2012 bis 2019 war Peter Straka Obmann – in seiner Funktionsperiode wurde im September 2014 das Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung und Zeltfest in Irnfritz abgehalten. Seit 2019 ist Thomas Kraftl Vereins-Obmann.

Regelmäßige Besuche bei Freunden in Deutschland

Die Kapelle zeichnet eine langjährige Freundschaft mit der deutschen Partnerkapelle MV Hart e.V. aus, die durch regelmäßige Besuche gepflegt wird. Die Pandemie hat den bereits geplanten Besuch 2020 leider vereitelt. Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war die Teilnahme am Bundesblasmusikfestival 2007 in Wien. Gemeinsam mit dem Musikverein Vitis und der Jugendkapelle Raabs vertrat Irnfritz das Land Niederösterreich – ein unvergessliches Ereignis. Auch den Andreas Maurer Sonderpreis der NÖ Landeshauptfrau für die Teilnahme an Bewerben darf die Kapelle zu ihren großen Leistungen zählen. Innerhalb der Gemeinde Irnfritz wird die Arbeit der Kapelle besonders geschätzt und gefördert. Bürgermeister Hermann Gruber ist Ehrenmitglied der Kapelle und Besitzer einer eigenen Tracht.

Um die Jugend weiterhin für die Blasmusik zu gewinnen, gibt es das Nachwuchsorchester „Crazy Sounds“, das derzeit 17 Personen umfasst. Die motivierten Musikschüler proben jeden Mittwoch unter der musikalischen Leitung von Alexander Reisinger. Ab dem kommenden Schuljahr wird es auch wieder eine Bläserklasse in der Volksschule Irnfritz geben.

Erster Höhepunkt nach der langen Corona-Pause: Das Frühjahrskonzert am Donnerstag, den 26. Mai, um 18 Uhr im Mehrzwecksaal Irnfritz.

