Bauprojekte: Eigenleistung gefragt

„Von Kommandant Siegfried Friedrich gut koordiniert gehen die Arbeiten am Bau des Feuerwehrhauses zügig voran“, erklärt Bürgermeister Hermann Gruber.

Das Feuerwehrhaus, das in unmittelbarer Nähe des neuen Bauhofes errichtet wird, soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein. Acht bis zehn freiwillige Helfer arbeiten beinahe täglich daran, dieses Ziel auch umzusetzen. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 1,2 Mio. Euro, die je zu einem Drittel von Land, Gemeinde und Feuerwehr getragen werden. Mittlerweile sind auch die ersten Ziegelreihen bereits aufgemauert.

„Das sind schon einige Stunden an Eigenleistung, die in dieses Projekt fließen“, erklärt Gruber, für den in den nächsten Wochen auch die Segnung von vier Feuerwehrfahrzeugen in seiner Gemeinde auf dem Programm steht.

Eröffnung der Laufbahn noch in diesem Schuljahr

Ein weiteres Bauprojekt in der Gemeinde ist die Errichtung einer Laufbahn mit Weitsprunganlage am Sportplatz, Kosten: rund 96.000 Euro. „Diese Anlage muss natürlich der ÖNORM entsprechen“, erklärt Gruber, der gleichzeitig die Aktivität des Sportvereins lobt, der in die Erneuerung des Zaunes am Sportplatz sehr viel Eigenleistung investiert. „Die Kostenschätzung beträgt hierfür rund 200.000 Euro, durch die Mitarbeit der Sportvereinsmitglieder können diese vermutlich auf etwa 80.000 Euro gesenkt werden.“ Die Eröffnung der neuen Laufbahn soll noch in diesem Schuljahr erfolgen.

