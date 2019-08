Zehn Tage mit einem 500-Euro-Volvo quer durch den Balkan – und das für einen guten Zweck: Diesem Abenteuer stellen sich von 23. August bis 2. September mit Günter Surböck, Harald Bayer und Markus Müller drei Herren aus dem Bezirk Horn.

Im Rahmen des „Pothole Rodeo 2019“ – zu deutsch „Schlagloch-Rallye“ müssen insgesamt 4.000 Kilometer in elf Ländern absolviert werden. Dafür dürfen aber nur Autos, deren Anschaffungspreis unter 500 Euro liegen und die mindestens 20 Jahre alt sein müssen, eingesetzt werden. Warum man sich so etwas antut?

„Als wir von unseren Freunden das erste Mal vom Pothole-Rodeo hörten, war es uns gleich klar: Die nächste Runde soll nicht ohne uns stattfinden“, erzählt Bayer. Noch bevor das dafür notwendige Vehikel angeschafft war, wurde schon das Nenngeld überwiesen.

Erlös geht an Kinder-Einrichtung in Stiefern

Danach machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Gefährt. Weitere Voraussetzung für die drei Freunde: „Das Auto sollte groß genug sein, damit wir uns zu dritt nicht schon nach zwei Tagen auf die Nerven gehen“, lacht Bayer. Da sei die Erfahrung mit der Marke Volvo von Mechaniker Günter Surböck gerade Recht gekommen. Er beschäftigt sich in seiner Werkstätte in Grünberg schon „gefühlt ein Jahrhundert mit diesen Fahrzeugen aus Schweden“.

Auf seinem Fahrzeughof wurde man dann auch rasch fündig: Ein dunkelblaues „Schlachtschiff“ aus den 1990er-Jahren, ein Volvo 850-Kombi, wurde als passender Untersatz für die Rallye als würdig empfunden.

Mit den Vorbereitungsarbeiten an ihrem „Elch“ sind die drei Herren mittlerweile fertig, auch Team-Leiberl werden produziert. Durchgeführt wurden die Arbeiten vom „Technischen Direktor“ Surböck und „Meister-Ingenieur“ Markus Müller selbst. Gestartet wird das Abenteuer in Graz, dann geht es über Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien und Bosnien ins kroatische Zadar. Der ein oder andere kleine Stopp, um sich eine Sehenswürdigkeit anzuschauen, sollte laut Bayer drin sein.

Im Vordergrund dieser „Low Budget Rallye“ sollen Spaß und Abenteuer stehen. Nicht die Geschwindigkeit zählt, sondern das gemeinsame Durchkommen in einem „restaurierten Schrottauto“. Außerdem muss täglich eine „Tagesaufgabe“ absolviert werden. Was dabei auf die Teilnehmer zukommt, ist noch unklar, allerdings wird bei der Absolvierung dieser Aufgaben auch Kreativität gefragt sein.

Daneben hat das Abenteuer aber auch einen karitativen Zweck. Das Startgeld dieser „Schlagloch-Rallye“ wird an ein Hilfsprojekt in Serbien gespendet. Allerdings können auch „Werbeflächen“ auf dem Auto des Horner Teams gekauft werden. Den Erlös daraus wollen Bayer, Surböck und Müller an die sozialpädagogische Wohngemeinschaft in Stiefern am Kamp übergeben. Das Geld wird für die Erweiterung des Spielplatzes und zur Anschaffung von Spiel- und Freizeitgeräten verwendet, verrät Bayer.