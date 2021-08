Eigentlich sind blau und gelb die Farben der Irnfritzer Firma Stark GmbH – doch jetzt wird das Unternehmen immer grüner. Die Stark GmbH setzt ein weiteres Zeichen in Sachen erneuerbarer Energie und errichtete in den vergangenen Monaten auf dem Dach des Betriebsgebäudes in Irnfritz eine Photovoltaikanlage. Und die wurde in der Vorwoche nun seitens der EVN offiziell in Betrieb genommen.

Die PV-Anlage besteht aus 555 Modulen, die eine Gesamtfläche von 1.012 m² einnehmen. Sie erbringt eine Leistung von 200 kWp. Umgerechnet entspricht dies einer geschätzten jährlichen Solarstromerzeugung von 210.000 kWh. Rund 50 Prozent des hierdurch erzeugten Stroms sollen laut Geschäftsführer Gottfried Stark direkt im Betrieb verwendet werden, der Rest wird ins Stromnetz der EVN eingespeist. Die Anlage versorgt unter anderem alle Gebäudeteile der Stark GmbH sowie den Eisenfachhandel Eisen Stark GmbH am Gelände. Auch die Elektrofahrzeuge des Unternehmens werden künftig direkt mit hauseigenem Strom betankt. Bis Jahresende wird auch die neue Ballenpresse ans System angeschlossen.

„Wir sind somit wieder einen Schritt weiter, um zukünftig – gemäß unserem Motto ,Stark für die Umwelt’ komplett energieautark arbeiten zu können“, freut sich Stark. Denn die neue Anlage ist Teil eines Gesamtkonzeptes im Betrieb. „Wir haben bereits zwei Pkw und einen Kleinbus auf Elektrofahrzeuge getauscht und vier innerbetriebliche Ladestationen installiert“, erzählt Stark. Zwei Dieselstapler sollen noch gegen Elektrostapler getauscht werden. Auch die Beleuchtung wird derzeit auf LED umgestellt, um Energie zu sparen, denn: „Unser Ziel ist es, unseren Energieverbrauch trotz Wachstum zumindest nicht zu erhöhen oder zumindest durch klimafreundliche Maßnahmen abzufedern“, sagt Stark.

Stolz ist Stark auch darauf, dass alle Investitionen diesbezüglich in der Region getätigt werden. Die PV-Anlage etwa wurde von der Firma Elektro Kern aus Irnfritz errichtet, , die E-Fahrzeuge wurden beim Raiffeisen-Lagerhaus Horn und Autohaus Horn angeschafft und die LED-Beleuchtung wird von der Firma Hörmann aus Waidhofen installiert.

Übrigens: Die Biogasanlage in Göpfritz, die die Stark GmbH vor zwei Jahren aus einem Konkurs übernommen und revitalisiert hat, läuft nun bereits seit 2020 auf Hochtouren. Hier werden bei 500 kW Leistung mehr als vier Millionen kWh grüner Strom pro Jahr erzeugt.