Firmen-Jubiläum: Stark seit einem Vierteljahrhundert

Sie ist eine der angesehendsten Unternehmen im Bezirk Horn: Die Firma Stark GmbH in Irnfritz blickt bereits auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem großen Fest mit Mitarbeitern und Partnern.

Gegründet wurde das Unternehmen 1997. Schon zehn Jahre zuvor haben aber Othmar und Stefanie Stark den eigentlichen Startschuss gegeben, als sie in Langau den damaligen Schrotthandel von Anton Kraus übernommen haben. Einer der beiden heutigen Firmenchefs, Gottfried Stark, trat 1991 in das Unternehmen ein und war schon stark an der Entscheidung, den Standort nach Irnfritz zu verlagern, beteiligt. Mitentscheidend dafür war die gute Lage zwischen den Bezirkshauptstädten Horn und Waidhofen und der Anschluss an die Franz-Josefs-Bahn. 1997 wurde die Firma Stark GmbH dann mit vier Gesellschaftern in das Firmenbuch eingetragen, auch Reinhard Stark trat damals in das Unternehmen ein. Verbunden mit dem Standortwechsel war auch die Entscheidung, in die komplette Abfallwirtschaft einzusteigen.

250 Gäste bei großer Firmen-Party dabei

Zunächst wurde der Fokus auf den Aufbau des Unternehmens gelegt. Bis 2002 wurde ein Containerbüro mit Brückenwaage errichtet. 2003 folgte der Einstieg in den Gebäudeabbruch und 2004 wurde die Stark GmbH erstmals ISO 9001/14001 und als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.

Ein Expansionsschub erfolgte in den Jahren von 2010 bis 2014. Unter anderen wurden ein Waaghaus, Lagerboxen, eine Werkstatt, der Eisenhandel, ein Personalgebäude und ein Bürogebäude sowie eine Halle für das Wärmecontracting-Unternehmen „Energie Mobil“ erbaut. 2021 erfolgte die Übernahme des Mietservice der Firma „TopRein“ durch Pipibox, seither ist die Stark GmbH auch in Linz vertreten.

Aktuell sind in den drei Bereichen der Stark GmbH (Abfallentsorgung, WC-Mietservice und Demontagearbeiten) rund 100 Mitarbeiter für die Stark GmbH tätig,

Gefeiert wurde das Jubiläum mit „jenen Menschen, die die Firma Stark ausmachen“, sagte Gottfried Stark. Neben dem Gründerpaar Othmar und Stefanie Stark waren auch Mitarbeiter mit ihren Familien zu diesem großen Fest eingeladen, insgesamt waren rund 250 Menschen auf dem Areal des „Waldviertler Recyclingparks“ dabei. Neben zahlreichen Spielestationen, wie Billardtischen oder Bubblefußball gab es auch die Möglichkeit, das Firmengelände zu erkunden. Gerade diese Möglichkeit war für Kinder und Partner der Mitarbeiter der Firma Stark besonders interessant, um sich von den Arbeitsplätzen ein besseres Bild zu machen.

