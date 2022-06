Frühjahrskonzert: Moderne traf auf Tradition

Werbung

Das beliebte Traditionskonzert der Musikkapelle Irnfritz ist endlich wieder da! Nach der „Verschnaufpause“ freuten sich die Musiker, nun wieder ihr Frühlingskonzert zu spielen. Und es war die Leidenschaft zur Musik, der starke Zusammenhalt, das vorbildliche Engagement und der Mut für neue Ideen, die das Frühjahrskonzert zu etwas ganz Besonderem machten. Unter der Leitung von Kapellmeister Harald Johandl begeisterten die Musiker mit einem bunten Repertoire aus der Welt der Musik für Blasorchester. Von klassisch und sinfonisch über beschwingt, poppig und modern war von allem etwas dabei. „Denn das alles ist Blasmusik“, stellte Obmann Thomas Kraftl fest. Bei diesem Konzert wurde mit Vorurteilen aufgeräumt, Klischees getrotzt und trotzdem Traditionen Tribut gezollt.

Die Musiker eröffneten mit „Olympic Fire“ den musikalischen Reigen. Auch mit dem nächsten Stück „Memories of you“, einer effektvollen Ballade für Soloflügelhorn, sorgten die Solisten Franz Windisch und Thomas Kraftl für Stimmung: „Die gefühlvollen Soloklänge haben bei den Proben, die eine oder andere Musikerin zum Dahin-Schmelzen gebracht“, meinte Moderatorin Doris Johandl. Zischen den Ehrungen langjähriger Mitglieder und Jungmusikern spielten sich die Jungmusiker „Crazy Sound“ in die Herzen der Besucher. Mit „Baba Yetu“ und „Stets munter“ von Franz Hofmann ging es in die Pause. Mit flottem Schritt ging es nach der Pause weiter. Bei „Sempre Unita“ von Michael Geisler, „The Best Of Beatles“, „This is Me“, „Die schönsten Jahre“ von Armin Kofler und „Kitzbühler Standschützen“ brillierten die Musiker.

Auch für die Zugabe hatten sich die Musiker mit dem Stück „An Tagen wie diesen“ und „Ein Leben“ etwas besonders einfallen lassen. „Die intensive Probenarbeit hat sich absolut ausgezahlt“, stellte Johandl fest. Dies bestätigten die Gäste mit tosendem Applaus.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.