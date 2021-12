Kamptal baut insgesamt 18 neue Wohneinheiten

Für gleich zwei Spatenstiche für Wohnbauprojekte im Bezirk Horn nutzte die Wohnbaugenossenschaft Kamptal das Ende des Lockdowns. Derzeit errichtet die Genossenschaft Wohnhausanlagen in Irnfritz und Japons.

In Irnfritz werden zehn neue Wohneinheiten errichtet

„Das Projekt weiß vor allem auch mit seiner zentralen Lage an der Hauptstraße zu punkten“, stellten Bürgermeister Hermann Gruber und Kamptal-Geschäftsführer Johannes Ott fest. Dank der hervorragenden Anbindung an Straße und Zug sowie der Infrastruktur mit Gemeindeamt, Nahversorger, Gasthaus, Bank, Friseur, Schulen und Kindergarten „faktisch vor der Haustüre“ seien Arbeitsplätze und Ausflugsziele rasch erreichbar. Für die Kamptal ist dieses Projekt nicht das erste in Irnfritz. Geschäftsführer Wolfgang Berger berichtete, dass man hier schon 42 Wohneinheiten errichtet hat und ihre Projekte zum Fixpreis anbiete, was eine kurze Bauzeit verlange.

Denn die geplante Fertigstellung des Projektes ist im Frühjahr 2023. Das Projekt wird mit dem Partner Swietelsky AG realisiert. Die Wohnungen mit Größen von 56 bis 77 m² werden in Miete mit Kaufoption vergeben und verfügen jeweils über zwei Pkw-Stellplätze. Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen werden in einem Nebengebäude errichtet. Mittels Aufzug gelangt man vom Erd- ins Obergeschoß und das Dachgeschoß, die barrierefreien Wohnungen verfügen im Erdgeschoß über eine Terrasse, im Obergeschoß über einen Balkon. Geheizt wird übrigens mit Fernwärme, es gibt regulierte Wohnraumbelüftung.

Japons: „Innovative Anlage im Zentrum“

In Japons entsteht die neue Wohnhausanlage neben Gemeindeamt und Kindergarten. Die moderne Wohnhausanlage wird familienfreundlich und barrierefrei auf zwei Etagen errichtet. Das moderne Mehrfamilienhaus im Herzen der Gemeinde umfasst acht Einheiten mit einer Wohnfläche von 51 bis 56 m². „Wir freuen uns, dass wir diese innovativ-zeitgemäße Wohnentwicklung in Japons in einer partnerschaftlichen und professionellen Zusammenarbeit mit der Kamptal realisieren“, betonte Bürgermeister Karl Braunsteiner und meinte: „Viele Menschen suchen kompakte Wohnungen in zentraler Lage mit sehr guter Infrastruktur und Nahversorgung. Für diese Menschen realisieren wir ein maßgeschneidertes Konzept.“

Der Baubeginn erfolgte bereits, die Fertigstellung und der Vermietungsbeginn sind für das Jahr 2023 geplant. Im Erdgeschoss wird auch ein Gemeinschaftsraum gebaut, der mit vollausgebautem behindertengerechten WC ausgestattet ist.