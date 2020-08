Die neu gegründete Bürgerinitiative „Japons-Irnfritz für die Umwelt“ und die jahrelang tätige Vereinigung „Windparkfrei“ haben zu zwei Versammlungen geladen, um über die Sinnhaftigkeit von Windparks zu diskutieren. Die EVN plant einerseits ein Repowering, wo fünf Anlagen mit drei leistungsstärkeren Exemplaren in Japons ersetzt werden.

Sind neue Fundamente nötig?

Diese können nicht auf den alten Fundamenten errichtet werden, zeigte ein Landwirt bei der Bürgerversammlung in Japons auf. Das bestätigt EVN-Sprecher Stefan Zach. „Die Fundamente der bestehenden Windkraftanlagen in Japons werden entfernt, üblicherweise wird der abgebrochene Beton aufbereitet und für den Straßenbau verwendet.“

EVN berücksichtigt Drainagen

Außerdem thematisierte jener Landwirt die aus dem Jahr 1901 stammenden Drainagen: Diese Gräben seien bei der Errichtung 2005 trotz gegenteiliger Versprechen des Betreibers bis dato nicht wieder instandgesetzt worden. Zach verneint: Dies sei „entsprechend den Auflagen und unter Rücksprache mit Gemeinde und Grundeigentümern“ wohl passiert. Ein Grundeigentümer habe innerhalb der Betriebsphase noch einen Sanierungswunsch geäußert, „der positiv erledigt wurde“. Zach habe mit der Gemeinde Rücksprache gehalten, bis dato seien keine Anfragen und Beschwerden eingelangt.

Moser Bessere Windräder sollen in Japons und neue Anlagen sollen in Irnfritz errichtet werden.

„Sollte es ein Problem mit der Drainage geben, welches in ursächlichem Zusammenhang mit der Errichtung der Windkraftanlagen steht, würden wir uns umgehend um eine Sanierung kümmern“, ergänzt der EVN-Sprecher. „Wir müssten nur wissen, wo die Schadstellen sind.“ Die EVN berücksichtige beim aktuellen Repowering-Projekt die Drainagen, diese werden erneuert, wenn sie bei der Errichtung der Anlagen beeinträchtigt werden.

Wird zu wenig informiert?

Kritisiert wird von den Bürgerinitiativen scharf, dass über die Pläne „kaum etwas“ an die Öffentlichkeit gelangt. Die Idee, am Irnfritzer Schauberg Windräder aufzustellen, besteht seit 2012, „weil an diesem Standort günstige Windverhältnisse herrschen“, erklärt W.E.B.-Pressesprecherin Beate Zöchmeister. Die Gemeinde hat gemäß dem Verfahren 2019 die Bürger über die geplante Widmung informiert. „Doch ein solches Widmungsverfahren ist nur ein Baustein unter Einbindung der Öffentlichkeit, hier werden nur die möglichen Standorte festgelegt“, betont Zöchmeister.

Jetzt werde das Konzept weiter ausgearbeitet, dann komme es zum Genehmigungsverfahren, das „der Öffentlichkeit umfassende Beteiligungsmöglichkeit bietet“. Infoveranstaltungen seien in diesem Umfeld geplant.

Schauberg: Schutzgebiet oder nicht?

Der Standort ist gemäß der Bürgerinitiative ein „naturschutzfachlich ausgewiesenes Schutzgebiet“. Andrea Neuwirth führt aus: „Wegen der dort vorhandenen Population einer geschützten Vogelart, nämlich des Ziegenmelkers, wurde diesem Projekt schon einmal ein ablehnender Bescheid erteilt.“ Die W.E.B.-Sprecherin verneint, dass es sich hierbei um ein ausgewiesenes Schutzgebiet handle.

Der Standort sei 2014 in der Verordnung zur Windkraftnutzung als Eignungszone festgelegt worden. „Die W.E.B. hat in den folgenden Jahren umfassende naturschutzfachliche und im speziellen vogelkundliche Untersuchungen angestellt“, führt sie aus. Das Standortkonzept sei daraufhin angepasst worden. Die W.E.B. habe bei der Gemeinde die Widmung von sieben Windrädern angeregt.

„Kulturlandschaft erhalten“

Die Bürgerinitiative plädiert dafür, „das Waldviertel als gewachsene Kulturlandschaft“ zu erhalten. Neuwirth stellt das derzeitige Fördermodell „mit fixen, viel zu hohen Einspeistarifen, egal, ob der Strom gebraucht wird oder nicht“, in Frage. Alfred Schmudermayer verweist darauf, dass die Windkraft „nur bis zu einem Drittel der installierten Leistung genutzt werden kann“ und von starken Schwankungen unterworfen sei.

„Ja, das ist ein Charakteristikum vieler erneuerbarer Energieformen“, räumt EVN-Sprecher Zach ein. „Ich denke aber nicht, dass die Windkraftgegner deshalb Kohle- oder Atomkraftwerke super finden, weil sie dann Strom erzeugen, wenn er benötigt wird.“

„Schauberg zählt zu den besten Windkraft-Standorten“

Zöchmeister sieht das ähnlich: „Wind ist so wie die Sonne kein stetiger Energielieferant. Die Standorte solcher Kraftwerke werden daher sorgfältig gewählt, diese solle ja über die Förderdauer hinaus noch weiter wirtschaftlich betrieben werden können.“ Der Schauberg in Irnfritz gehöre „sicher zu den besten Windkraft-Standorten im Waldviertel“.

EVN wie W.E.B. verweisen darauf, dass mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz neue Regelungen geschaffen werden. „Die W.E.B. geht jedoch davon aus, dass diese Rahmenbedingungen bis zum Genehmigungsverfahren festgelegt sein werden.“