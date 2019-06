In der Gemeinde Irnfritz-Messern wird fleißig gebaut. Rund eine Million Euro wird dabei in den kommenden Monaten in einige Projekte investiert.

Der Wohnbau steht dabei im Zentrum der Aktivitäten. Bereits abgeschlossen ist die Errichtung von zwölf Reihenhäusern beim Irnfritzer Bahnhof, die von der Waldviertler Bau- und Siedlungsgenossenschaft Raabs im Vorjahr auf dem Gemeindegrund durchgeführt wurde. Alle zwölf Häuser sind bereits bewohnt, die offizielle Eröffnung wird am 8. Juli um 11.30 Uhr Landesrat Ludwig Schleritzko vornehmen.

In Planung befindet sich indes ein Mehrfamilienhaus in Irnfritz. „Wir wollen zehn bis zwölf Wohnungen schaffen. Dazu wird die alte Gemeinde geschliffen“, erklärt Bürgermeister Hermann Gruber, der längstdienende Bürgermeister im Bezirk Horn. Wann die alte Gemeinde abgerissen wird, steht noch nicht fest, somit ist auch ein Baubeginn noch nicht terminisiert.

Das gilt auch für den geplanten neuen Bauhof, der am „Hartl-Areal“ errichtet werden soll. Der Gemeinderat hat dazu bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. „Der Bauhof ist jetzt noch in den alten Hallen in diesem Areal untergebracht. Diese werden abgerissen und ein neuer Bauhof errichtet“, erklärt Gruber. Für dieses Projekt wird die Gemeinde ebenfalls an die 500.000 Euro aufwenden.

Feuerwehrhaus wird im September übergeben

Dieser neue Bauhof soll dann auch ans Fernheizwerk der „Biogenen Genossenschaft Gars“ angeschlossen werden. „Diese Genossenschaft plant nämlich eine Erweiterung des Netzes“, verrät der Bürgermeister. Angeschlossen werden sollen das Mitterfeld bis zu den neuen Häusern und dem neuen Bauhof, ebenso das geplante Mehrfamilienhaus am Areal der alten Gemeinde.

Eine weitere Eröffnung ist bereits terminisiert: Am 1. September wird das Feuerwehrhaus in Messern seiner Bestimmung übergeben. Für dieses neue Haus investierte die Gemeinde Irnfritz-Messern knapp 500.000 Euro (die NÖN berichtete).

„Natürlich kosten diese Projekte Geld, aber wir bekommen immer große Unterstützung durch das Land. Wir werden auch diese Vorhaben stemmen“, schaut Gruber optimistisch in die Zukunft.