Daher hat die Marktgemeinde am Karfreitag eine Verordnung betreffend Einschränkungen bei der Nutzung des Trinkwassers der Wasserversorgungsanlagen Irnfritz und Messern erlassen. Wie Bürgermeister Hermann Gruber bekannt gab, sei der Verbrauch an Trinkwasser in den vergangenen Tagen enorm gestiegen. Wegen der anhaltenden Trockenheit werde auch mehr bewässert und vermehr Pools befüllt.

Daher wurde das unangemeldete Befüllen von Pools und das Gießen von Rasenflächen verboten. Weiter erlaubt ist laut Verordnung das "Verwenden von Trinkwasser für den täglichen Gebrauch" und das Wässern von Gemüse- und Blumenbeeten sowie neu gepflanzter Bäume und Sträucher "im unbedingt notwendigen Maß".

Bei Nichtbefolgen der Verordnung drohen Geldstrafen bis zu 3.600 Euro.