Überraschende Wendung: Erdinger geht, Gruber bleibt

Er galt seit Jahren als designierter Nachfolger für Langzeitbürgermeister Hermann Gruber, jetzt setzt er mit seinem überraschenden Rücktritt einen unerwarteten Schritt: Karl Erdinger reichte vorige Woche seinen Rücktritt als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Irnfritz-Messern ein und legte sein Mandat im Gemeinderat zurück. Damit wurde auch der geplante – und in der Gemeindezeitung kurz vor dem Rücktritt Erdingers schon angekündigte – Rückzug von Bürgermeister Hermann Gruber aus der Gemeindepolitik hinfällig. Er wird jetzt bis zur kommenden Gemeinderatswahl im Jahr 2025 weiter an der Gemeindespitze bleiben.

Etwas zerknirscht ob der unerwarteten Entwicklungen zeigte sich Gruber im NÖN-Gespräch. Er sei 2020 auf Wunsch der Bevölkerung noch einmal als Spitzenkandidat in das Rennen gegangen, dabei habe sich eine große Mehrheit für ihn als Bürgermeister ausgesprochen. Dann habe es eine Vereinbarung mit Erdinger gegeben, zur Hälfte der Periode einen Bürgermeisterwechsel durchzuziehen. Dazu wäre er auch bereit gewesen, in einer Sitzung des Gemeindeparteivorstandes – die Tagesordnung liegt der NÖN vor – hätte der neue Bürgermeister, ein neuer Vize und ein neuer Geschäftsführender Gemeinderat vorgeschlagen werden sollen: „Wir haben den Wechsel wie vereinbart in die Wege geleitet“, sagt Gruber.

Stefan Judmann soll in den Gemeindevorstand aufrücken. Foto: privat

Dann habe aber Erdinger am Tag vor der Sitzung sämtliche gemeinde- und parteipolitischen Funktionen zurückgelegt. Man habe sich daher im Gemeindeparteivorstand geeinigt, dass Gruber weiter Bürgermeister bleibt und seinen Rücktritt nicht durchzieht. Denn: „Wir können ja nicht führungslos bleiben. Und einen anderen Kandidaten, der das Amt des Bürgermeisters anstrebt, gibt es derzeit nicht“, sagt Gruber. Er habe sich bereit erklärt, weiter zu machen – obwohl er mit 75 schon 40 Jahre Gemeindepolitik, davon 27,5 als Bürgermeister auf dem Buckel habe. Er sei gewillt, den „Fulltime-Job“ weiter zu machen, weil „ich den Wählern, den Bürgern und der Marktgemeinde verpflichtet bin“. Zudem gebe es aktuell einige angefangene Projekte, die es zu beenden gelte. Als Beispiele dafür nannte Gruber den Bau des Bauhofs, des Feuerwehrhauses, Umbauten am Sportplatz oder den begonnenen Glasfaserausbau in der Gemeinde.

Erdinger: „Wechsel immer hinausgeschoben“

Gegenüber der NÖN sagt Erdinger, der seit 2010 im Gemeinderat saß und seit 2015 Vizebürgermeister war, dass ihm sein Rücktritt schwerfalle. Er habe viel Herzblut in die Gemeindepolitik, die ihm immer Spaß gemacht habe, gesteckt und zahlreiche Weiterbildungen in Vorbereitung auf das Bürgermeisteramt gemacht: „Ich hätte gerne als Bürgermeister etwas für die Gemeinde bewirkt.“

Laut ihm hätte er schon 2020 bei der Wahl Spitzenkandidat sein sollen, habe Gruber aber auf dessen Verlangen den Vortritt überlassen – „obwohl schon das Werbematerial für mich in Druck war“. Außerdem wäre der Wechsel aber schon für Dezember 2021 geplant gewesen und dann immer weiter hinausgezögert worden. Das habe ihm Substanz gekostet. Dieses Hinhalten und „Vorgehensweisen in der Parteipolitik, die mich ein bisschen an jene in der Bundespolitik erinnern“, hätten dazu beigetragen, jetzt zu gehen, sagt Erdinger.

Als Beispiel führt er Drohungen mit dem Verlesen eines anonymen Briefes an, in dem er angeblich „massiv beschmutzt“ wird. Außerdem habe er für die Gemeinde seinen Einsatz am eigenen Betrieb reduziert. Er sei sich bei der Verfolgung der Gemeindearbeit und jener am eigenen Betrieb wie „ein Hund, der zwei Hasen hinterherjagt und daher keinen erwischt“, vorgekommen. Das sei auch auf Kosten der Familie gegangen. Er wünsche seinem Nachfolger viel Erfolg und Energie und hat auch für Gruber lobende Worte übrig: „Er hat in seinen 27 Jahren als Bürgermeister enormes geleistet.“

Karl Weiß soll neuer Vizebürgermeister werden

Karl Weiß soll neuer Vizebürgermeister werden. Foto: Thomas Weikertschläger

Auch die weiteren Weichen für die Gemeinde wurden in dieser Sitzung gestellt. Neuer Vizebürgermeister soll Karl Weiß werden. Der laut Gruber „sehr engagierte“ 57-jährige Landwirt aus Wappoltenreith könne seine in der Kommunalpolitik gesammelte Erfahrung einbringen. Weiß ist seit 2021 – übrigens gemeinsam mit Erdinger – stellvertretender Gemeindeparteiobmann, im Gemeinderat sitzt er seit 2005. Als neuer Geschäftsführender Gemeinderat wird der 37-jährige EVN-Mitarbeiter Stefan Judmann aus Grub aufrücken, er gehört seit 2020 dem Gemeinderat an.

ÖVP unter Druck

