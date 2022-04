Projekt voll im Plan: Der Rohbau ist fertig

Werbung

„Die Arbeiten gehen planmäßig voran“, erklärt Bürgermeister Hermann Gruber zum Neubau des Bauhofes in Irnfritz. „Der Rohbau ist fertig, was noch fehlt, sind Arbeiten im Innenbereich, etwa ein Teil der Installationen und der Innenputz. Auch eine Photovoltaikanlage soll noch montiert werden.“

Leichte Verzögerungen bezüglich Lieferzeit der Baumaterialien mussten in Kauf genommen werden. „Wir mussten aufgrund von Lieferschwierigkeiten auch einige Baustoffe ändern. So wurde anstatt der geplanten Schaumstoffpaneele auf eine Holzkonstruktion zurückgegriffen. In Zeiten wie diesen heißt es eben flexibel bleiben.“

Veranschlagt waren für den Bau rund 1,2 Mio. Euro, eine Unterstützung des Landes sei zugesichert, der Bau grundsätzlich ausfinanziert, auch wenn nun mit einer leichten Verteuerung des Projektes zu rechnen sei, meinte Gruber. Eigenleistung – etwa Stemmarbeiten – durch die Gemeindebediensteten und auch Gemeinderäte hätten einer weiteren Verteuerung entgegengewirkt. „Ein großer Teil der Finanzen verschwindet unsichtbar unter der Erde“, verweist Gruber auf den notwendigen Bau der neuen Wasserleitung, des Schmutz- und Regenwasserkanals sowie der Straße mit einem Kostenaufwand von rund 390.000 Euro.

Auf dem Areal des neuen Gebäudes wird neben den Räumlichkeiten des Bauhofes mit Garagen, Werkstatt, Büro und Sanitäranlagen für die Bauhofarbeiter auch ein Jugendraum sowie das Altstoffsammelzentrum untergebracht werden. „Uns ist wichtig, dass der Bau umweltschonend erfolgt und dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Deshalb sind nach Möglichkeit auch regionale Firmen mit den Arbeiten beauftragt worden. Auch die Anlieferung der Hackschnitzel für die künftige Fernwärme, mit der das Gebäude versorgt werden soll, wird von örtlichen Landwirten erfolgen“, betont Gruber.

Derzeit wird an den Außenanlagen gearbeitet. Ein neuer Kanal und die Wasserleitung werden verlegt. Abschließend ist die Fertigstellung an den Nebenanlagen und der Straße erforderlich. Bis zum Spätsommer sollen die Arbeiten abgeschlossen und der neue Bauhof bezugsfertig sein.

