Nach einstimmiger Wahl beim Gemeindeparteitag folgt Josef Strak dem bisherigen Parteiobmann Bürgermeister Hermann Gruber nach, der diese Funktion über fast 32 Jahre ausgeübt und die Volkspartei durch viele erfolgreiche Wahlen geführt hat.

Strak, geschäftsführender Gemeinderat aus Irnfritz, ist ebenfalls ein bereits langdienender Funktionär und hat mit Vizebürgermeister Karl Erdinger und Geschäftsführendem Gemeinderat Karl Weiss zwei bewährte Stellvertreter an seiner Seite. Weiters kann er im operativen Bereich auf Manuela Ebner-Gruber zählen, die ihn als geschäftsführende Obfrau unterstützen wird. Ergänzt wird dieser Vorstand durch Gerald Grestenberger als neuer Finanzreferent. Thomas Bayer und Stefan Judmann sind die beiden neuen Kassaprüfer.

Bezirksparteiobmann Jürgen Maier dankte Gruber für seine Verdienste: „Hermann, so lange und so intensiv die Volkspartei zu führen ist schon herausragend.“ Dem neuen Gemeindeparteiobmann Strak gab er einen guten Rat mit auf dem Weg in seine neue Funktion: „Josef, tritt nicht in diese großen Fußstapfen, sondern hinterlasse deine eigenen Spuren.“