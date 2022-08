Neue La-Pura-Leiterin: „Gars ist einfach ein Schmuckkasterl!“

„Ich bin viel in der Welt herumgekommen, aber hier in Gars habe ich ein Schmuckkasterl vorgefunden“, schwärmt Isabel Laczkovich von ihrer „neuen Heimat“, in der sie sich sichtlich wohlfühlt. Sie ist seit Kurzem Direktorin im la pura, dem europaweit einzigen Gesundheitsresort für Frauen.

Dabei sollte ihr Weg eigentlich nicht nach Gars und auch nicht in die Hotellerie führen, denn die gebürtige Kölnerin – der Vater kommt aus der Steiermark, die Mutter aus Köln – schlug nach der Matura einen ganz anderen Weg ein. „Meine Eltern sind so alle vier, fünf Jahre umgezogen und ich natürlich mit ihnen mit“, erzählt sie. „Am längsten war ich den USA, nämlich zehn Jahre, aber auch einige Jahre beispielsweise auf den Philippinen, in Belgien oder in Spanien.“ Dass sie dabei nie den Bezug zu Österreich verloren hat, darauf habe ihr Vater geachtet. „Und ich habe seine Identität mitgetragen. Österreich hat für mich immer etwas Familiäres, es ist wie nach Hause kommen.“

„In der Hotellerie habe ich meine Berufung gefunden“

„Berufliche Wege sind häufig eine Suche, bis man das findet, wofür das Herz schlägt“, schmunzelt die heute 33-Jährige. Eigentlich wollte sie im Theater eine Karriere als Kostümdesignerin starten, hat dann aber nach der Matura in den USA Politikwissenschaft studiert und in Wien mit dem „Master of Business Administration“ (MBA) abgeschlossen, dazwischen eine Zeit lang gearbeitet. Von der Politikwissenschaft wechselte sie ins Jura-Studium. Doch weder die Arbeit in der Kanzlei noch bei der EU in Brüssel war wirklich das Richtige: „Das ist nicht meins, so im stillen Kämmerlein zu sitzen“. Auf der Suche nach einem passenden Job, der Tag für Tag Freude bereitet, landete Isabel Laczkovich schließlich als Tourguide beim Reisekonzern TUI auf Mallorca, wo sie „in einem halben Jahr mehr Reisen verkauft hat als das ganze Team zusammen“.

„Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, in dieser Branche zu bleiben“, erzählt sie begeistert. „Ich wollte eine Arbeit, die sich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern wie meine persönliche Berufung“. Diese Berufung konnte sie mit vollem Herzblut ausleben in ihren Stationen in Top-Hotels in Madrid, Wien oder Salzburg. Hier, „in diesem süßen kleinen Kurort“, hat sie nun gefunden, was sie gesucht hat: „Ich bin angekommen“.

„Das Haus und Gars sind etwas Besonderes“

Auch das „Produkt la pura“ sei genau das, was sie begeistere und das sie ausbauen möchte. „Dieses Haus ist etwas Besonderes: mit seinem Fokus auf Frauen – basierend auf dem Wissen, dass Frauen anders gesund sind als Männer. Auch der Ort mit seiner Geschichte fasziniert mich. Da möchte ich mitarbeiten, nach der Corona-Krise neue Akzente zu setzen.“

Ihr Credo: Die Frau als Ganzes zu sehen. Und im „women‘s health resort“ den Blick nicht nur auf körperliche Belange, sondern auf die individuelle Gesamtheit zu lenken. Damit sie sich rundum wohlfühlen kann und mit dem Aufenthalt im Haus und mit sich selbst zufrieden ist. Dafür sorgen nicht nur die unzähligen Treatments im Haus, sondern auch neue Pakete, die dem Trend der Zeit folgen. Etwa Yoga & Meditation, ein Beauty-Paket mit Fashion-Tipps, die klassische Detox-Behandlung oder die la pura-Sommerakademie.

Diese fokussiert viele spannende Themen, die Frauen schon immer mal testen wollten – und für die sie im Alltag einfach keine Zeit finden. Etwa Kurse zum Entschleunigen, Bewegen, kreativ sein. Ein Broadway-Tanzkurs zu Musical-Rhythmen ist genauso dabei wie Pilates. Und Tipps, die helfen, eine optimale Verhandlungstechnik zu entwickeln. Nicht zu vergessen: „Unser riesiges Sportangebot und die biologische GourMedCuisine-Vollpension – biologisch, gesund und wirklich sehr lecker“, lächelt Isabel Laczkovich.

„Ich freue mich über jedes Gespräch mit den Garsern“

Voll motiviert geht die Direktorin nicht nur an ihre Arbeit im Haus, sondern auch offen auf die Garser zu: „Ich freue mich über jeden, der mich kennenlernen und mit mir ins Gespräch kommen möchte, etwa am Samstag beim Viktualienmarkt.“ Dass es sich dabei nicht nur um ein Lippenbekenntnis handelt, beweist sie etwa dadurch, dass sie sich im Verein für Tourismus und Wirtschaft als Funktionärin einbringt oder am erfolgreichen „Mondschein Picknick“ mitarbeitet.

Ihr größter Wunsch aktuell? „Wir sind hier im Haus ein so tolles Team mit ganz unterschiedlichen Charakteren – ich lasse mich gern von Menschen inspirieren und hoffe auf Bewerbungen, die uns bei der Reservierung oder an der Rezeption verstärken. Denn da suchen wir immer jemanden.“

