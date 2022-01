Horns Florianis rüsten für drohendes Blackout

Zu insgesamt 265 Einsätzen musste die Feuerwehr Horn im Jahr 2021 ausrücken. Statistisch gesehen bedeutet das alle 1,3 Tage einen Einsatz. Neben 58 Brand- und fünf Schadstoffeinsätzen leistete die Truppe rund um Kommandant Sascha Drlo im Vorjahr 202 Technische Einsätze.

Kommandant Sascha Drlo. Foto: MK

Zugesetzt hat den Florianis vor allem der Anstieg der Brandeinsätze. Zehn davon mussten mit Atemschutzgeräten bewältigt werden. „Daher wurden zehn Stück Reserveeinsatzbekleidungen angeschafft, um die Atemschutzgeräteträger rasch wieder einsatzbereit zu machen“, erzählt Drlo. Weiters dient diese Einsatzbekleidung als Reservebekleidung bei Katastropheneinsätzen im In- und Ausland. Angekauft wurden auch sechs neue Atemschutzgeräte und zwölf neue Atemluftflaschen aus Verbundkunststoff, die wesentlich leichter in der Handhabung sind. Diese können auch in Bereichen mit Magnetresonanzgeräten, wie sie etwa im Krankenhaus Horn oder in den Ärztezentren Verwendung finden, eingesetzt werden. Aber auch eine zweite Wärmebildkamera wurde zur Menschenrettung in verrauchten Gebäuden und zum Aufspüren von Glutnestern gekauft. Auch die Drehleiter kam 2021 öfter zum Einsatz, bei Brandeinsätzen und bei Menschenrettungen.

Feuerwehrhaus ist nun für einige Tage energieautark

Ein weiterer Meilenstein wurde auch mit der Notstromversorgung des Feuerwehrhauses gesetzt, denn das 60kVA starke Notstromaggregat versorgt im Falle eines Blackouts das Feuerwehrhaus. Zusätzlich stellen eine mobile Dieseltankstelle mit 990 Liter und eine mobile Benzintankstelle mit 330 Liter in der Erstphase die Versorgung sicher.

Mit den aktuell 22 Fahrzeugen der FF Horn wurden 2021 16.618 Kilometer zurückgelegt. Ein zusätzliches Mannschaftstransportfahrzeug soll angeschafft und im kommenden Sommer geliefert werden. Es soll vor allem der Feuerwehrjugend für Fahrten zu Ausbildungen und Jugendlager zur Verfügung stehen.

Für die 20 Mitglieder umfassende Feuerwehrjugend war das große Highlight 2021 der 24 Stunden Übungstag im Sommer, an dem die Kids auch das Fertigkeitsabzeichen „Technik“ absolvieren konnten.

„Jederzeit sind neue Mitglieder willkommen. Die Zukunft der Feuerwehr kann nur weiterbestehen, wenn sich junge Menschen bereit erklären Verantwortung zu übernehmen“, sagt Drlo und freut sich über die 2021 dazugekommenen Mitglieder Lukas Judmann und Philipp Winkler.

Einsatzbereitschaft trotz Pandemie ist wichtig

„Oberste Priorität hat die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr, um trotz Pandemie jederzeit Menschen, die in Not geraten sind, zu helfen“, sagt Drlo. Seine Truppe gehe zielstrebig in das Jahr 2022: „Viele Herausforderungen, viele Einsätze und viele ungeplante Situationen werden auf uns warten.“

Fünf Mitglieder der Feuerwehr Horn absolvierten die ersten Kurse für das neue Alarmierungssystem ELKOS, die beiden Feuerlöscherüberprüfungen wurden von der Horner Bevölkerung stark genutzt.

