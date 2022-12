Musikkapelle Langau: Ein Jahr voller Aktivitäten

Werbung

Einen umfassenden Bericht über die Arbeit der Musikkapelle Langau im Jahr 2022 legten Kapellmeister Harald Schuh, Obfrau Stefanie Benesch und Jugendbetreuerin Marlene Olbricht bei der Jahreshauptversammlung vor.

„Highlights waren auf jeden Fall das Kinderkonzert ,In 80 Tagen um die Welt‘, für das wir mit dem ,Juventus Award‘ als bestes Projekt in NÖ ausgezeichnet wurden, die Mitwirkung bei der TV-Sendung ,Erlebnis Österreich – Musik und Leidenschaft‘ und die verschiedenen Bewerbe von Marschmusik- und Konzertbewertung über Weisenblasen und ,Spiel in kleinen Gruppen‘ der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn Waidhofen“, zählt Schuh auf.

Natürlich wurden neben der Probenarbeit zahlreiche Ausrückungen bei traditionellen – vor allem kirchlichen – Festen verzeichnet, bei Begräbnissen, Hochzeiten und Feiern, aber auch bei Früh- und Dämmerschoppen, Frühjahrskonzert oder bei „Rock!Pop!Blasmusik“. Besonders erwähnt wurde die Entwicklung der beiden Nachwuchsorchester „Die Bande“ und die „Musikheroes“ gemeinsam mit der Jugendkapelle Pernegg.

Ein spannendes Projekt, das derzeit läuft, ist die „Supervision“ zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der Neudefinition der Ziele.

