Bunte Vielfalt im Kunsthaus Horn

Ein volles Programm mit Konzerten und Kabarett hat sich das Team von „Kultur im Tonkeller“ um Obmann Emmerich Meixner im Rahmen der Bühnenwirtshäuser für 2022 vorgenommen – und ein neues Festival nach Horn geholt.

Denn vom 19. bis 22. Mai ist dann das viertägige „Otto Lechner Musikfestival“ Höhepunkt im Kunsthaus. Otto Lechner, Mastermind und Kurator des Festivals, hat in den vergangenen Jahren das Festival „Kunst in der Kartause Aggsbach“ in der Wachau mitorganisiert. In Absprache mit Lechner und Martin Vogg wandert das Festival jetzt nach Horn. „Nach diversen Besichtigungen wurden in den Räumlichkeiten und Anlagen des Kunsthauses ideale akustische und technische Voraussetzungen für einen Restart gefunden“, sagt Meixner. Im Zuge dieser vier Tage wird das gesamte Kunsthaus mit Festsaal, Garten, Tonkeller und Piaristenkirche bespielt.

Auftakt mit der Horner Sängerin Iris Kornberger

Auch die Planung für die weiteren Konzerte sind voll angelaufen. Den Auftakt macht die Horner Künstlerin Iris Kornberger, die als „Licht:blau“ am 4.März mit „Komm lass los, fühl dich Schwerelos!“ auftritt. Im April gastieren die virtuosen Musiker vom Gankino Circus mit „Die letzten ihrer Art“ und Seán Keane & Band im Tonkeller. Auch beim Stadtfest am 25. und 26. Juni zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ tritt der Verein K.i.T. als Mitveranstalter auf. Im Herbst sind dann Auftritte von Kabarettistin Nadja Maleh, der schottischen Folk-Musiker von „Scottish Colours“ sowie von Uli Bäer, „Die Wödmasta“ und „Floh und Wisch“ im Tonkeller geplant.

Worauf Meixner noch stolz ist? Gemeinsam mit dem Restaurant Ausklang ist der Verein „Kultur im Tonkeller“ ein Teil der Bühnenwirtshäuser in NÖ. Gemeinsam wird Gästen jetzt ein VIP-Ticket angeboten, mit dem man neben dem Eintritt zu einer Veranstaltung auch ein spezielles drei Gänge-Kulturmenü im Restaurant Ausklang, ein Pausen-Getränk und eine Süßspeise zum kulinarischen Abrunden des Abends erhält.

Trotz Corona zeigte sich Meixner auch mit der Saison 2021 zufrieden, auch, wenn nur sechs der geplanten 13 Veranstaltungen abgehalten werden konnten. „Unter den gegebenen Umständen waren wir zufrieden. Größtenteils waren die Konzerte und Kabarettabende ausverkauft“, sagt Meixner.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden