Klein-Meiseldorf: Kunstverein M.ars setzt auf Erfolgskonzept

Nach der erfolgreichen Saison 2022 startet der Kunstverein „M.ars“ mit viel Elan ins Jahr 2023. Obmann Erich Piffl stellte das vielfältige Programm vor und erklärt im NÖN-Gespräch, warum sein Verein trotz der schwierigen Coronasituation 2022 Erfolg hatte.

Denn stolze 600 Besucher wurden bei acht Veranstaltungen – zwei davon ausverkauft – im 380-Einwohner-Dorf Meiseldorf im Vorjahr gezählt. Neben dem guten Draht zu Wirtschaft und zu Kommunalpolitik macht Piffl das spezielle Veranstaltungskonzept für den Erfolg verantwortlich. Im „Lebenswert“, dem Veranstaltungszentrum in Meiseldorf, sind bei den Terminen neben musikalischen Live-Acts auch gleich Kunst-Ausstellungen zu sehen. Es sei wichtig, moderne Kunst einem breiten Publikum zu vermitteln, ergänzt Bürgermeister Nico Reisel, der auch selbst im Vorstand des Vereins arbeitet. Deshalb legen Piffl und sein Team Wert darauf, dass die Kunstschaffenden Projekte mit den Menschen in der Gemeinde realisieren. Gemeinsam mit Andrea Piffl vermittelt er Kunst und Kultur, um „Brücken zu den Menschen zu schlagen“.

Im Vorjahr sei das perfekt gelungen, wie der Besucherandrang beweise. Er sei für die Hilfe des engagierten Vorstandsteams glücklich. Man habe es geschafft, den Kulturverein weit über die Gemeindegrenzen bekanntzumachen und ihm in der Kunstszene einen guten Ruf zu bescheren.

Heuer startet das Programm von M.ars am 18. Februar mit der Gruppe „kantonacoustic feat. Armin & Aaron“. Erwin, Hans und Christian Katona, drei Brüder aus Eggenburg, verstehen es, mit ihren Gitarren, Gesang und viel Gefühl das Publikum in eine andere Welt zu entführen. Ob Blues, Rock oder Folk, sie beherrschen jede dieser Musikrichtungen in den feinsten Nuancen und Erich Piffl wird in einer Retrospektive seine Bilder von den Anfängen bis zur Gegenwart in verschiedenen Techniken ausstellen. Schon jetzt ist ein Jahresabo für sieben Veranstaltungen (siehe Infobox) für 80 Euro (statt 115) am Gemeindeamt in Klein-Meiseldorf oder unter mars.meiseldorf@gmx.at erhältlich.

