Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Horn

Werbung

SV Horn: Größter Erfolg der Vereinsgeschichte

Ein Wellental der Gefühle durchschreitet der SV Horn im Jahr 2022, an dessen Ende der größte sportliche Erfolg in der nunmehr 100-jährigen Vereinsgeschichte steht. Im Juni schließt Horn die Saison 2021/22 auf Rang dreizehn der Admiral 2. Liga ab. Ab dann geht’s sportlich steil bergauf. Der Waldviertler Top-Fußballklub überwintert in der aktuellen Saison an der dritten Stelle, nur zwei Punkte hinter Tabellenführer SKN St. Pölten und einen hinter Blau-Weiß Linz. Zuvor krönen sich die Horner zum Herbstmeister, als sie zur Meisterschaftshalbzeit an der Tabellenspitze liegen.

Herbstmeister in der 2. Liga: SV Horn Foto: Karl Stöger

Turbulenzen um den Trainer

So erfolgreich sich der SV Horn am Rasen schlägt, so turbulent geht‘s abseits davon zu. Mitte September eskaliert das Verhältnis zwischen Trainer Rolf Landerl und Geschäftsführer Andreas Zinkel. Das Ganze mündet im Rücktritt von Landerl sowie des gesamten Trainer-Team. Als Nachfolger wird NLZ-Leiter und Horn Amateure-Coach Philipp Riederer bestimmt. Dessen Vertrag wird kurz vor Jahresende bis Saisonende verlängert. Ex-Trainer Landerl dockt bei Horns Liga-Konkurrent Admira an, wo der gebürtige Horner Nadir Ajanovic (16) in der Hinrunde die ersten Einsätze bei den Profis verzeichnet.

Getrennt: SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel und Ex-Trainer Rolf Landerl. Foto: Karl Stöger, Montage: NÖN

Greiml wechselt nach Deutschland

Nach dem St. Leonharder Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim/Deutschland) und dem Waidhofner Daniel Sikorski (Aris Limassol/Zypern) bekommt das Waldviertel einen dritten Fußball-Legionär: Der Altenburger Leo Greiml, der gerade von einem Kreuzbandriss genesen ist, wechselt vom österreichischen Rekordmeister Rapid Wien zum deutschen Bundesliga-Kultklub FC Schalke 04. Nach den ersten Einsätzen für seinen neuen Klub der Schock: Greiml verletzt sich am Meniskus, muss operiert werden und steht seinem Verein bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Leo Greiml: Von Rapid zu Schalke 04. Foto: Karl Stöger

Abstieg aus der höchsten Spielklasse

Bitter endet die Saison 2021/22 für die Handball-Frauen des UHC Eggenburg. Nach fünf Jahren in der obersten Spielklasse, der „Woman Handball Austria“, muss der UHC als Tabellenletzter absteigen. Positiv: Im ÖHB-Cup schafft Eggenburg erneut den Einzug ins Semifinale. Vor der neuen Saison kommt es zum totalen mannschaftlichen Umbruch. Außerdem trennt sich der Verein von Langzeit-Trainer Tibor Csoka, das Duo Raimund Auß/Alexander Hutecek übernimmt. In der zweiten Spielstufe, der „WHA Challenge“ kämpft Eggenburg zum Jahreswechsel um die Top-4-Plätze, die für den Einzug ins Obere Play-off notwendig sind, mit.

Frust über den Abstieg beim UHC Eggenburg. Foto: Karl Stöger

Horner Handballer top

Auf ein erfolgreiches Jahr blicken die Handballer der Union Horn zurück: Nach dem coronabedingten Abbruch der Regionalliga-Saison mischen sie die NÖ Landesliga auf, setzen sich in den Finalspielen klar gegen Lokalrivalen Eggenburg durch und krönen sich zum NÖ Landesmeister. Zum Drüberstreuen gewinnt Horn den NÖ Cup. Auch in der im Herbst gestarteten Regionalliga mit Teams aus Niederösterreich und Wien sind die Horner das Maß der Dinge und führen zum Jahreswechsel die Tabelle souverän an. Erster Verfolger ist erneut Eggenburg.

Jubel bei den Horner Handballern: Meister und Cupsieger. Foto: Karl Stöger

Fußballer dominieren NÖN-Sportlerwahl

Zum Jahresbeginn werden die „Sportler des Jahres“ bei der traditionellen NÖN-Sportlerwahl gewählt. Dabei machen im Bezirk Horn zwei Fußballer das Rennen. Bei den Männern siegt SK Eggenburg-Urgestein Sebastian Schmidt, der im Sommer seine aktive Karriere beendet, bei den Frauen SV Horn-Spielerin Sarah Gutmann. Das Top-Talent aus Irnfritz zeigt auch auf internationaler Ebene auf und kämpft im Frühjahr mit dem U17-Nationalteam um die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Sportlerwahl 2021: Eggenburg-Legende Sebastian Schmidt verabschiedete sich mit Sieg in die Sportler-Pension. Foto: Erich Marschik

St. Bernhard/Frauenhofen in Feierlaune

Viele Gründe zum Feiern hat der USV St. Bernhard/Frauenhofen. Nicht nur, dass der Verein sein 40-jähriges Bestandsjubiläum feiert, reißen auch die Erfolge am Rasen nicht ab. Zunächst krönt sich der USV zum Meister in der 1. Klasse Nordwest/Mitte und schafft somit den erstmaligen Aufstieg in die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Dort geht im Herbst der Erfolgslauf weiter, sodass der Verein als Tabellenführer überwintert.

St. Bernhard: Nach 1. Klasse-Titel auch in der Gebietsliga an der Spitze. Foto: Karl Stöger

Fast alles verloren

Ein sportlich total völlig verkorkstes Jahr hat die Spielgemeinschaft Röschitz/Roggendorf hinter sich: Gleich 23 von 27 Spielen gehen verloren. Als erste Konsequenz steht der Abstieg aus der Gebietsliga, nun bangt der Verein um den Klassenerhalt in der 1. Klasse Nordwest/Mitte. Zum Jahresende steht die SG abgeschlagen am Tabellenende.

Die Röschitzer Kicker mussten den Gegner zumeist ziehen lassen 2022. Foto: Karl Stöger

Neue Spielgemeinschaft im Bezirksfußball

Das Vereinsschrumpfen im Bezirksfußball geht auch im Jahr 2022 weiter. Der SV Straning möchte nach dem Abstieg aus der 1. Klasse im Sommer nicht mehr als eigenständiges Team an der Meisterschaft teilnehmen und geht eine Spielgemeinschaft mit Nachbarsverein USC Burgschleinitz ein. In der neu geschaffenen 2. Klasse Thayatal/Schmidatal schlägt sich diese Kooperation in der Hinrunde ausgezeichnet und überwintert als Dritter. Ganz vorne in der Tabelle ist der SVU Langau zu finden.

Straning und Burgschleinitz machen nun gemeinsame Sache. Foto: Vera Popp

Erfolge beim Tischtennis

Die Union Horn ist auch im abgelaufenen Sportjahr die Nummer eins im Bezirks-Tischtennis. Das Einserteam zählt ist neben Waidhofen/Thaya das stärkste im Waldviertler Tischtennis-Geschehen und schafft den Klassenerhalt in der 2. Landesliga. Horn II agiert mittlerweile aber nur noch eine Liga darunter in der Oberliga, nachdem im Frühjahr der erstmalige Meistertitel in der Unterliga geschafft wird.

Gregor Hofbauer und Horn II spielen nun in der Oberliga. Foto: Karl Stöger

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.