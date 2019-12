Das war 2019 im Bezirk Horn.

Kindergarten-Boom.

2019 ist im Bezirk Horn das Jahr des Kindergarten-Ausbaus. In den Gemeinden Langau, Pernegg, Röschitz, Eggenburg, Weitersfeld, Horn und Sigmundsherberg werden insgesamt 7,7 Mio. Euro in den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen gesteckt.

Bevölkerungsrückgang.

Trotz der guten Entwicklung bei den Kinderzahlen schrumpft die Zahl der Bevölkerung im Bezirk mit Jahresbeginn 2019 auf einen historischen Tiefststand. Nur noch 31.211 Hauptwohnsitzer werden im Bezirk Horn gezählt.

Todesfälle.

Am 24. November verstirbt Joachim Angerer, von 1986 bis 2004 Abt des Stiftes Geras und wesentlich für die Revitalisierung des Stiftes und des Ausbaus des Klosters Pernegg zum Fastenzentrum verantwortlich. Tiefe Trauer herrscht in Straning-Grafenberg nach dem Tod von Bürgermeister Albert Holluger am 27. Juni. Holluger stand der Gemeinde seit 2000 vor. Franz Vögerl, Servicestellen-Leiter der NÖ Gebietskrankenkasse Hollabrunn-Horn, verstirbt am 30. September im 61. Lebensjahr – und das an seinem letzten Arbeitstag. Genauso für viele erschütternd ist der Tod von Kurt Lichtenegger nach schwerer Krankheit: Der langjährige Lokalpolitiker, Unternehmer und Obmann im SK Eggenburg stirbt mit 56 Jahren.

Nahversorger-Offensive.

In den Gemeinden Sigmundsherberg und Meiseldorf werden im November neue Nahversorger-Geschäfte eröffnet. Auch in Röschitz wird mit dem Bau eines neuen Geschäfts, das im Frühjahr 2020 eröffnet werden soll, begonnen. Insgesamt investieren die drei Gemeinden 2,5 Millionen Euro in die Projekte.

Hotel-Projekte.

Zwei Hotel-Projekte sorgen für Aufsehen. Immo-Tycoon Günter Kerbler kündigt im Juni an, das ehemalige Gasthaus Niggl am Horner Hauptplatz um 4 Millionen Euro in ein Hotel verwandeln zu wollen. In Drosendorf führt im Spätsommer ein von Architekt Karl Gruber angedachtes Hotel zu Spannungen zwischen der Bürgermeisterpartei ÖVP und der „Frischen Liste“.

Neues Reha-Zentrum.

In Gars wird seit September um fünf Millionen Euro im ehemaligen China-Zentrum neben der bestehenden eine weitere Reha-Klinik für die Behandlung psychischer Erkrankungen errichtet. Damit will Gars weitere 9.000 Nächtigungen pro Jahr lukrieren.