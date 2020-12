Gaisfuss übernimmt Schleritzko-Ordination. Erna Schleritzko, 33 Jahre lang nicht aus der medizinischen Versorgung der Horner Bevölkerung weg zu denken, übergibt mit Anfang Juli ihre Ordination im Öhlknechthof an Eduard Gaisfuss. Der beliebte Horner Mediziner betreibt auch seine Wahlarztordination für Innere Medizin am neuen Standort weiter.

Meiseldorf baut PV-Anlage um 2 Mio. Euro. Eine Investition in die Zukunft tätigt die Gemeinde Meiseldorf im Juni. Gemeinsam mit den Projektpartnern 10hoch4 und PVT-Austria wird am Areal des ehemaligen Steinbruchs in Klein-Meiseldorf eine Photovoltaik-Anlage, die eine Leistung von 1,7 Megawatt hat und Strom für 800 Haushalte in der Region Manhartsberg produziert, errichtet. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen zwei Miollionen Euro.

Wegen des Eschentriebsterbens müssen im Horner Stadtpark Mitte November aus Sicherheitsgründen zwölf Eschen gefällt werden. Für Umweltstadtrat Wolfgang Welser wichtig: Unmittelbar danach wurde mit der Neubegrünung des Areals begonnen. Eduard Reininger

Rasche Lösung für Nahversorger. Das Thema Nahversorgung beschäftigt die Stadtgemeinde Geras im heurigen Sommer. Nachdem die bisherige Betreiberin Maria Bogner das Geschäft seit Juni gesundheitsbedingt nicht mehr weiterführen kann, müssen die Geraser für einige Wochen auf ihr Geschäft verzichten. Mit 1. Oktober startet die 49-jährige Alexandra Gebhardt in die Selbstständigkeit – das Geschäft findet seither wieder großen Anklang bei den Gerasern.

Museum Horn wird barrierefrei und bekommt neues Aussehen. Mittels Einbau eines Treppenlifts wird das Museum Horn endlich barrierefrei. Mit diesem 200.000-Euro-Projekt wird im Juni der nächste Meilenstein im Umbau-Prozess des Museums gesetzt. Noch imposanter fällt der ab Oktober durchgeführte Umbau des Museums-Vorplatzes aus. Im Zuge der Neukonzeptionierung des Museums als Kompetenzzentrum für historische Landarbeit und Landtechnik wird ein 18 Meter langer Alu-Rahmen als Hingucker am Museums-Vorplatz errichtet. Für die Neugestaltung werden 143.000 Euro aufgewendet.

Endlich eine Wasserleitung. Mitte September wird in den Orten Strögen, Poigen, Grünberg und Kaidling mit dem Bau einer Wasserversorgungsanlage gestartet. Die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen investiert 1,9 Millionen Euro in das Projekt, gleichzeitig wird auch die Leerverrohrung für Glasfaser mitverlegt. Mit der Fertigstellung des Projektes rechnet Bürgermeisterin Gabi Kernstock mit Herbst 2021, ab dann können mit der neuen Anlage 300 Menschen in den vier Katastralgemeinden mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.

Arg gebeutelt wird im Coronajahr auch das Stadtkino Horn. Silvia (3. von links) und Winfried Meingast (links) lassen sich aber nicht unterkriegen, Ende Juni feiern sie mit vielen Gästen unte r Einhaltung aller geltenden Maßnahmen ein Comeback des Kinos, ehe es wegen neuer Lockdown-Maßnahmen gegen Ende des Jahres wieder schließen muss. Eduard Reininger

Award für die Stadtbibliothek Eggenburg. Für ihre Bemühungen im Bereich „Innovation“ wurde die Eggenburger Stadtbibliothek mit ihrer Leiterin Petra Hauk dem zweiten Platz beim 10. NÖ Bibliotheken Award ausgezeichnet.

Hörnchen-Nest fertig gestellt. 1,2 Mio. Euro investierte die Stadt Horn in die neue Betreuungseinrichtung für Kinder ab einem Jahr. Eröffnet wird das „Hörnchen-Nest“ Mitte Jänner. Mit dieser Einrichtung wird laut Bürgermeister Jürgen Maier nicht nur in der Stadt Horn, sondern da auch Kinder aus anderen Gemeinden betreut werden, für den gesamten Bezirk ein weiterer wichtiger Baustein in der Kinderbetreuung gelegt.

Schenkungsvertrag im Stift Altenburg. Seit Jänner sind mit den beiden Gemälden „Das Mädchen im blauen Kleid“ und „Dame mit Hut“ zwei Werke, die während der Nazi-Zeit aus dem Stift Altenburg gestohlen worden sein dürften, wieder in Altenburg zurück. Die Werke wurden bei Archivierungsarbeiten im Museum Horn gefunden und mittels Schenkungsvertrag an das Stift zurück gegeben.

Röschitz baut Kinderbetreuungseinrichtung. Seit Anfang September ist die neue Tagesbetreuungseinrichtung in Röschitz in Betrieb. Mit der Errichtung dieser Institution will Bürgermeister Christian Krottendorfer Eltern „den Spagat zwischen Familie und Beruf erleichtern“. Insgesamt wurden rund 450.000 Euro in dieses Projekt investiert, unter anderen wurde ein 90m 2 großer Zubau zum Kindergarten errichtet.

Aus für die Nostalgiewelt. Zu Beginn des Jahres gab es Spekulationen um das „Aus“ für die Nostalgiewelt. Obmann Rudolf Hauer dementierte diese Gerüchte im März via NÖN und stellte zumindest die Öffnung im Jahr 2020 in Aussicht – die erfolgte dann auch Mitte Mai. Nachdem im Juli das Herzstück der Nostalgiewelt, die 129 Roller und Miniautos aus der Nachkriegszeit, die als Sammlung „RRR - Roller, Rollermobile & Raritäten“ als Leihgabe in der Nostalgiewelt zu sehen war, versteigert wurden und es keine Klarheit über das zukünftige Konzept der Nostalgiewelt gegeben hatte, endet mit Saisonschluss auch die Geschichte der Nostalgiewelt.

Zubau zum Kindergarten. Auch die Marktgemeinde Sigmundsherberg tätigte im Bereich der Kinderbetreuung eine Großinvestition. Um 1,2 Millionen Euro wird seit Anfang Juni eifrig am Zubau zum Kindergarten gebaut. Darin entsteht eine neue Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von null bis sechs Jahren, auch eine dritte Kindergartengruppe wird darin ihr neues Zuhause finden. Eröffnet werden soll der Zubau Anfang des Jahres 2021.

Neues Dorfzentrum für Dietmannsdorf. Nachdem man fast 40 Jahre lang Überlegungen zu einem neuen Dorfzentrum in Dietmannsdorf angestellt hatte, ist es 2020 soweit. Der alte Pfarrhof weicht einem neuen Haus, insgesamt werden 420.000 Euro in das Projekt investiert. Neben der Feuerwehr nutzen auch die Pfarre, die Dorfjugend und der Dorerneuerungsverein das Gemeinschaftshaus.

Traum vom Gemeindezentrum geplatzt. Nach drei Jahren Planung und intensiven Verhandlungen ist das Projekt zur geplanten Errichtung eines Pfarr-und Gemeindezentrums in Sigmundsherberg gescheitert. Besonders die ÖVP hatte gehofft, anstelle des derzeitigen Pfarrhofes und Pfarrsaales ein Projekt, für das man sich laut Bürgermeister Franz Göd einen Kostenrahmen von 2,5 Mio. Euro gesetzt hatte, zu verwirklichen, in dem Gemeinde, Pfarre und Vereine an einem zentral gelegenen Ort ein neues Heim gefunden hätten. Der Grund für das Scheitern: Die Pfarre wollte den Pfarrhof an der Schulstraßenseite erhalten und nur das restliche Grundstück hinter dem Pfarrhof für die Errichtung des neuen Gemeindezentrums an die Gemeinde verkaufen. Der Plan der Gemeinde hätte aber auch das Areal des Pfarrhofes umfasst.

Drei Großprojekte in Irnfritz. Gleich drei Großprojekte bringt die Marktgemeinde Irnfritz-Messern trotz Corona auf Schiene. Für knapp 1 Mio. Euro wird am ehemaligen Hartl-Areal ein neuer Bauhof für die Gemeinde errichtet, der im Frühjahr 2021 fertig sein soll. Am selben Areal entsteht ein neues Feuerwehrhaus, das 900.000 Euro kosten soll und ab Frühjahr 2021 gebaut wird. Ebenfalls chon begonnen wurde mit den Bauarbeiten für ein neues Wohnhaus der Siedlungsgenossenschaft Kamptal auf diesem Areal.

Goldene für Kürbiskern-Pralinen. Viel Kreativität zeigten die Prutzendorfer Kürbis-Produzentin Helga Steindl und Chocolatier Eszter Lukenics. Die beiden wurden für ihre Kürbiskern-Pralinen mit einer Goldmedaille beim 3. Konditorenwettbewerb in Linz ausgezeichnet.

Neuer Pfarrverband für 7.200 Gläubige. Mit 1. September errichtet die Diözese St. Pölten gemeinsam mit dem Stift Altenburg einen neuen Pfarrverband im Horner Becken, der die Pfarren Horn, Mödring, Strögen-Frauenhofen, St. Bernhard, Neukirchen, Röhrenbach, St. Marein und Dietmannsdorf umfasst. In diesem Pfarrverband leben 7.200 Katholiken.

Region will „familienfreundlich“ werden. Einiges an Neuerungen bringt 2020 für die Region Manhartsberg. Schon im Juni wird bei der Generalversammlung nicht nur die Namensänderung von „Kleinregion“ auf „Region Manhartsberg“ beschlossen, auch das Ziel, die Region zur „familienfreundlichen Region“ zu machen und so hinsichtlich Lebensqualität für Familien, aber auch im Tourismus neu zu positionieren, eingeschlagen. Im Lauf des Jahres werden die ersten Schritte am Weg zu diesem Ziel gesetzt. Nachdem Sigmundsherberg bereits seit 2011 als „familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert ist, zogen nun auch die übrigen Regionsgemeinden nach und nehmen am Audit zur „familienfreundlichen Gemeinde“ teil. Im Frühsommer 2021 soll dann der Audit-Prozess zur „familienfreundlichen Region“ beginnen.

Neuer Bauhof für Altenburg. Mit der Errichtung eines neuen Bauhofs will die Gemeinde Altenburg die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur vorantreiben. Der Spatenstich für das Projekt, das die Gemeinde eine Million Euro kostet, wurde Anfang Juli gesetzt. Errichtet wird der neue Bauhof „auf der grünen Wiese“ Richtung Mahrersdorf. Insgesamt wird der Bauhof eine Fläche von rund 400 Quadratmeter haben. Die Fertigstellung des Baus ist für 2021 geplant.

Riegl hilft bei Reise zum Mars. Mehrfach Schlagzeilen macht das Horner Hightech-Unternehmen Riegl Laser Measurement Systems GmbH im Jahr 2020. Neben der Auszeichnung als „Best Paper“ eines von drei Riegl-Mitarbeiern verfassten Beitrags in einer renommierten Fachzeitschrift, imponiert vor allem der Einsatz des von Riegl entwickelten LiDar-Scanner VZ-6000 im Rahmen eines Feldtests der isländischen Raumfahrtbehörde ISA zur Vorbereitung einer Mars-Mission.

Noch ehe die Coronakrise das soziale Leben lahmlegt, wird im Bezirk Horn auch 2020 der Fasching gefeiert. In Langau sorgen 50 Akteure der Faschingsgilde Anfang Jänner für einen fulminanten Start in die Faschings-Saison. privat Eduard Reininger

Reha 2 in Gars: Eröffnung verschiebt sich auf 2021. Die im Vorjahr begonnenen Arbeiten an der „Reha 2“ im alten Chinazentrum in Gars, werden teilweise von Corona durcheinander gewirbelt. Anstatt wie 2019 angedacht im September 2020 ist die Eröffnung jetzt für Anfang 2021 geplant. Der viergeschoßige Bau, der insgesamt fünf Mio. Euro kosten soll, soll künftig für 25 Patienten ausgelegt sein.

Aufreger Postamtsschließung. Eines der hitzigsten Themen des Jahres betrifft die von der Post AG Anfang des Jahres angekündigte Schließung des Eggenburger Postamts. Auch Interventionen der Stadtpolitik auf Bundesebene, die Verabschiedung einer Resolution, Unterschriftenlisten und Demonstrationen bringen im Kampf gegen die Schließung nichts, das Aus des vorletzten Postamts im Bezirk im August kann nicht verhindert werden. Damit steht ein weiteres Geschäftslokal im Eggenburger Zentrum leer. Zumindest gab es für die Postkunden einen nahtlosen Übergang zum Postpartner im Raiffeisen-Lagerhaus, der mit Anfang September seine Dienste anbietet. Allerdings wird rasch Kritik daran laut, dass der Postpartner „zu weit draußen“ sei.

Großinvestition in die Landesberufsschule Eggenburg. Nachdem der NÖ Landtag Ende Februar die Mittel für die Sanierung der Landesberufsschule Eggenburg freigegeben hat, wird die Schule seit März großzügig saniert und umgebaut. Insgesamt werden 13,7 Mio. Euro in das Projekt, für das sich Direktor Christian Bauer lange stark gemacht hat, investiert. Während die Hülle des Gebäudes bestehen bleibt, werden Küchenbereich und Speisesaal umfassend neu gestaltet. Neben einer thermischen Sanierung ist die Umgestlatung der Schülerunterkünfte auf Top-Niveau das Herzstück des Projekts. Für Aufsehen und Freude in Eggenburg sorgten dann im November auch die via NÖN präsentierten Pläne eines Investors, der bis Ende 2021 in unmittelbarer Umgebung der Schule auch noch eine Frühstückspension um „mehrere Millionen Euro“ errichten will.

Katholnig folgt auf Eisenhauer. Zu einem Wechsel im Bezirkspolizeikommando kommt es im Juli. Erwin Eisenhauer, bisher Stellvertreter von Bezirkspolizei-Kommandantin Birgit Geitzenauer, tritt nach 41 Jahren im Polizeidienst den Ruhestand an. Ihm folgt der bisherige Eggenburger Postenkommandant Herbert Katholnig (57) nach.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Horn:

