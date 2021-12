Das war das Jahr 2021 im Bezirk Horn

Österreichs Bester aus Röschitz

Krönung für ein außergewöhnliches Jahr: Der Röschitzer Winzer Mathias Ruttenstock (Bild oben) holt mit dem „Grüner Veltliner Klassik 2020“ den Salon-Bundessieg in den Bezirk Horn. Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen gelingt Ruttenstock bei der inoffiziellen Staatsmeisterschaft im Weinbau der Sieg in der Kategorie „GV Klassisch“. Insgesamt schafften es neun Weine aus dem Bezirk in den „Salon“.

Corona dominiert weiter den Bezirk

Wie 2020 ist auch 2021 das Coronavirus das alles dominierende Thema im Bezirk Horn. Bis Jahresende klettert die Zahl der insgesamt infizierten Personen im Bezirk auf über 3.000, bisher sind 28 Personen aus dem Bezirk an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Neben diesen traurigen Zahlen gehören 2021 auch im Bezirk Horn Fake-News zu Corona dazu. Kurz nach dem Tod einer Krankenschwester in Zwettl nach einer Corona-Impfung werden auf Facebook Falschmeldungen über einen angeblichen gleich gelagerten Fall in Horn gestreut, die auch ein juristisches Nachspiel haben. Für Aufsehen sorgen ein Lehrlings-Event mit 42 Teilnehmern der Firma Hofer in Horn, nach dem acht positive Fälle registriert werden, und eine Hochzeit in einem Gasthaus, nach der ein Cluster mit 20 Infizierten verzeichnet wird. Ende November macht ein Covid-Cluster im Horner Stephansheim von sich reden, während das Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg weitgehend von Corona verschont bleibt.

Für Verärgerung sorgt hingegen bei Bevölkerung wie Ärzten gleichermaßen das „Impf-Chaos“ mit Problemen bei der Anmeldung, langen Anfahrtswegen zu den Impfterminen und fehlendem Impfstoff. Die Lage beruhigt sich erst langsam. Klaglos geht hingegen Ende April der Start des Impfzentrums in der Horner Sporthalle über die Bühne. Betrieben wird die Horner Impfstraße, um deren Einrichtung sich Bürgermeister Jürgen Maier besonders bemüht, vom Roten Kreuz im Auftrag des Landes NÖ, nachdem schon ab Mitte März die Flugrettung NÖ eine Impfstraße in Horn betrieben hat. Geschlossen wird das Impfzentrum dann Mitte August, im November wird das neue Impfzentrum – diesmal am Areal der Arena in Betrieb genommen.

Was die Horner auf alle Fälle sind Test-Weltmeister. Mit Teststraßen in insgesamt zehn der 20 Gemeinden ist das Netz an Testmöglichkeiten auch groß wie kaum in einem anderen Bezirk. Insgesamt werden seit 25. Jänner mehr als 180.000 Tests im Bezirk durchgeführt. Auch bei den Impfungen gehören die Horner zu den Vorreitern: Knapp 79 Prozent der 30.838 Bewohner haben mindestens zwei Impfdosen erhalten, knapp 46 Prozent sind sogar schon „geboostert“.

Zunft bald „Kulturerbe“?

Seit fast fünf Jahrhunderten besteht in Gars die Fleischhauerzunft. Im Frühjahr stellt die Zunft ein Ansuchen an die UNESCO, dass die Zunft auf die Liste der „Immateriellen Kulturerbe“ aufgenommen werden soll.

Eine der Grundlagen der Bewerbung ist das im Vorjahr von Sylvia Weber herausgegebene Buch „Rückblicke.Augenblicke.Einblicke – 500 Jahre Zunft der Fleischhauer und Liebfrauenbruderschaft in Gars“, in dem die Geschichte der Zunft dokumentiert ist. Verwiesen wird im Ansuchen, dass mit der Aufnahme in diesen Kreis ein wichtiger Schritt für das Weiterbestehen der Zunft gesetzt werde.

Freude über Schaf-Trio

Auch gute Nachrichten gibt es 2021. Über ein seltenes Ereignis freut sich im März die Familie Schinner aus Fronsburg: Auf dem Bio-Betrieb kommen Schaf-Drillinge zur Welt, die von Alexander und Daniela Schinner sowie ihren Kindern Anna, Emma und Maximilian gleich ins Herz geschlossen werden.

Nowak

Kultur nicht voll in den Gängen

Lockdowns, Absagen und Verschiebungen – die Kulturszene hat es 2021 auch im Bezirk Horn nicht leicht. Und dennoch: Die zahlreichen Veranstalter lassen sich nicht bremsen und bieten der Bevölkerung gerade in dieser schwierigen Zeit Unterhaltung und Zerstreuung.

Besonders im Bereich der klassischen Musik macht der Bezirk seinem Ruf als Hochburg alle Ehre. In der zweiten Julihälfte sorgt die Altenburger Musikakademie für volle Konzertsäle in Altenburg. Danach gehören die Bühnen dem Festival „Allegro Vivo“. Nach dem Auftakt am 8. August besuchen 6.000 Gäste die 50 Aufführungen und sorgen so dafür, dass „Humoresque“, wie das Festival 2021 heißt, ein voller Erfolg wird.

Vahid Khadem-Missagh (2. v. l.), Artistic Director von Allegro Vivo, initiierte den Auftritt von Antonia Straka, Sandra Jost und Magdalene Riedl (v. l.) bei der Eröffnung der Ausstellung „Humoresque“. Eduard Reininger

Auch bei der Konzert-Reihe „Geras klingt“ können fünf Veranstaltungen über die Bühne gehen, unter anderen gastieren mit Harfenistin Anneleen Lenaerts und Flötist Karl-Heinz Schütz zwei Solisten der Wiener Philharmoniker im hohen Norden des Bezirks.

Auf der Rosenburg kommen heuer wieder Theater-Freunde voll auf ihre Rechnung. Ab dem 24. Juni wird in der „Sommernachtskomödie“ das Kult-Stück „Ein Käfig voller Narren“ gegeben. Auf völlig neue Beine stellen Katharina und Holger Schober-Dufek unter dem Titel „Tagträumer*innen“ das Festival „Szene Waldviertel“. Unter dem Motto „Kontinente der Fantasie“ kehrt das Festival nach dem Abgang von Stephan Rabl als Festival für Kinder und Jugendliche zu seinen Wurzeln zurück.

Im Sommer sorgt auch das Mondscheinkino Eggenburg für tolle Abende für Film-Fans. Mit 4.500 Gästen an 18 Abenden bleibt man allerdings unter den Erwartungen. Ebenso mit wenig Publikumsresonanz trotz künstlerisch hochwertiger Produktion hat man auf der Oper Burg Gars zu kämpfen. Nur 4.000 Besucher lassen sich „Die Entführung aus dem Serail“ von Mozart nicht entgehen.

Schritt auf der Karriereleiter

Der Eggenburger Gerhard Dafert übernimmt mit 1. Juni die Position des Landesamtsdirektor-Stellvertreters. In der Landesamtsdirektion, in der die Fäden des Verfassungsdienstes, des Regierungsdienstes oder der Innenrevision des Landes zusammen laufen, ist Dafert vor allem für den Bereich „IT“ zuständig.

Wechsel an der Bezirkshauptmannschaft

Mit 13. Dezember ist der 38-jährige Matthias Krall neuer Stellvertreter von Bezirkshauptmann Johannes Kranner, Margarita Wamser wechselt im Gegenzug als Stellvertreterin an die Bezirkshauptmannschaft Zwettl. Im Juli wechselt die bisherige Stellvertreterin Daniela Obleser als neue Bezirkshauptfrau nach Waidhofen. Sie folgt dort dem Röschitzer Günter Stöger, der seinerseits mit 1. Juli neuer Bezirkshauptmann in Krems wird.

Burghard Reiss sagt Adé

Nach 15 Jahren an der Spitze der BAG Horn-Waidhofen des NÖ Blasmusikverbandes tritt das Blasmusik-Original Burghard Reiss im Mai nicht mehr zur Wahl an. Mit der Raabserin Melanie Tiller steht erstmals eine Dame den 19 Kapellen der BAG vor.

Wiedergewählt

Reinhard Waldhör wird im Mai erneut zum Chef der Gesundheitsgewerkschaft gewählt – und fordert angesichts des Pflegenotstands, der nicht erst durch die Coronakrise offensichtlich ist, zu raschem Handeln auf.

Reisel folgt auf Huber

Neue Funktion für den Meiseldorfer Bürgermeister Nikolaus Reisel: Er wird im Mai als Nachfolger des langjährigen Pernegger Bürgermeisters Franz Huber zum Gemeindebundobmann des Bezirks Horn gewählt.

Schluss nach 184 Jahren

Wegen Pensionierung von Hermi Krähan geht in Weitersfeld die Nahversorger-Tradition am Hauptplatz zu Ende. Gegründet wurde das Geschäft 1837 von Johann Hölzl, dem Urgroßvater Krähans.

Neue Ärztin für Altenburg

Nach der Pensionierung von Peter Mies gelingt es in Altenburg rasch, eine neue Medizinerin zu gewinnen. Birgit Nachtmann eröffnet Anfang Mai die Ordination. Derzeit plant die Gemeinde den Neubau einer Ordination.

Weixler wird Präsident

Dietmar Weixler, Oberarzt am Landesklinikum Horn, wurde im April zum Präsidenten der Österreichischen Palliativ Gesellschaft gewählt.

Abschied aus Drosendorf

Nach „42 guten Jahren“ verabschiedet sich die Landarbeiterkammer mit ihrer Bildungsstätte wegen rückläufiger Kurstätigkeit aus Drosendorf.

Grill folgt Schrottmeyer

In Eggenburg kommt es im März zu einer Umbildung im Stadtrat: Maria Grill (SPÖ) übernimmt den Sitz von Birgit Schrottmeyer, die aus persönlichen Gründen aufhört, aber im Gemeinderat bleibt.

Umbau im Horner Gemeinderat

Wesentlich größer fällt der Umbau kurz vor Jahresende im Horner ÖVP-Team aus. Nach den Abgängen von Alexander Nerradt, Wolfgang Welser und Paul Klinger kommen mit Evelyn Schmidt, Sabine Englmaier und Barbara Stark drei Damen neu in das Stadtparlament. Isabel Mang folgt Welser als Umwelt-Stadträtin. Schon im Frühjahr zieht sich Stadtrat Roland Zöchmeister (FPÖ) aus der Horner Stadtpolitik zurück, ihm folgt der 23-jährige Wolfgang Frank.

Neuer Chef am Posten

Der Weitersfelder Johann van Dyck ist neuer Kommandant der Polizeiinspektion Eggenburg. Er folgt in dieser Funktion Herbert Katholnig, der 2020 neuer Bezirkskommandant-Stellvertreter wird.

Angerer bleibt, Kletzl ist neu

Im Februar wird Christian Angerer zum zweiten Mal zum Bezirkskommandanten der Freiwilligen Feuerwehren gewählt. Als neuer Stellvertreter steht ihm Andreas Kletzl zur Seite, der sich in einer Wahl gegen Thomas Nichtawitz durchsetzt.

Neuer Park für Robin Hoods

Der Verein „Primitive Archery“ rund um Peter Aufmesser errichtet in Eggenburg ein neues Freizeit-Highlight. Der 3D-Bogensportparcours bietet auf insgesamt 22 Hektar knapp sechs Kilometer Wege, an denen 45 Tierfiguren mit Pfeil und Bogen „erlegt“ werden können.

Ernest Haindl und Peter Aufmesser bei einer Truthahn-Attrappe am neuen Bogensportparcours in Eggenburg. Petra Hauk

Investiert wird auch in Krise

er Blick bei Unternehmen und Gemeinden bleibt auch in der Krise in die Zukunft gerichtet.

In Horn wird im Juni der Spatenstich für ein richtungsweisendes Projekt gesetzt. Martin Breitenseher errichtet für Kosten „im unteren zweistelligen Millionenbereich“ den „Gesundheitsplatz Horn“ in der Nähe des Landesklinikums. Hier soll bis Herbst 2022 ein insgesamt 4.000 m² großes Gebäude entstehen, das Ordinationen und Gesundheitspraxen beherbergen und damit 100 neue Arbeitsplatz schaffen soll.

Als zweites Großprojekt in Horn wird im August die Umgestaltung des Freibades angegangen. Hier soll mit der Umgestaltung zum „Stadtsee“ bis Sommer 2022 ein ganzjährig frei zugänglicher Erholungsraum im Horner Zentrum geschaffen werden. Auch ein neues Restaurant entsteht, Startschuss für den Bau ist Anfang November.

In Irnfritz wird im August mit dem Spatenstich für den neuen Bauhof ein Schritt in die Zukunft gesetzt, in Altenburg steht das gleiche Projekt so gut wie vor dem Abschluss. Auf Expansion setzt der in Gars ansässige Hersteller von Betonleitwänden Rebloc. Mit dem neuen Bürogebäude an der Ortsausfahrt Richtung Wien, in das 4,5 Mio. Euro investiert werden, setzt der Betrieb ein Zeichen.

Glas ist neben den Betonfertigteilen der dominierende Baustoff beim Bürogebäude der Firma Rebloc in Gars, das, so Geschäftsführer Mathias Redlberger, für hundert Mitarbeiter ausgelegt ist. Rupert Kornell

Eine große Investition tätigt auch die Firma Leyrer+Graf am Standort in Horn. Für 2 Mio Euro wird ein 1.400 m² großes Ausbildungszentrum errichtet, mit der Fertigstellung wird Anfang 2022 gerechnet.

Wenige Wochen nach Bekanntwerden der coronabedingten Insolvenz setzte die Firma Lichtenegger GmbH in Eggenburg ein Zeichen für die Zukunft. Mit dem Handelshaus Kiennast aus Gars als Partner soll die Marktstellung im Bereich Getränkegroßhandel für Gastronomie, Hotellerie und Systemgastronomie weiter ausgebaut werden.

Von einer Insolvenz ist im Juli mit der Konditorei Bucher ein weiteres Eggenburger Traditionsunternehmen betroffen. Bucher schafft aber den Weg aus der Krise, im November ist das Verfahren abgeschlossen, Bucher ist nun auch verstärkt im Wiener Raum tätig.

Das Stadthotel ist Geschichte

Nach 48 Jahren verkaufte Werner Oppitz im Mai das Eggenburger Traditionshaus – ein Schlag für Gastro in der Region: Oppitz entschied sich im Mai nach 53 Jahren in der Gastro-Branche und und einem knappen halben Jahrhundert im Stadthotel Eggenburg „schweren Herzens“ zum Verkauf des Traditionshauses in der Kremserstraße an die AS&P Management GmbH, die derzeit Wohnungen im ehemaligen Stadthotel errichtet.

Oppitz hatte das Stadthotel 1973 wieder eröffnet, nachdem es davor mehrere Jahre still gestanden hatte, und entwickelte es zu einem „gutbürgerlichen Restaurant, Wirtshaus und Hotel“. Nach dem Aus für das Landgasthaus „Zum Seher“ war es der zweite herbe Schlag für die Gastro-Szene in der Krahuletzstadt. Mit der Eröffnung des Restaurants „Egino“ Mitte Dezember konnte zumindest ein Teil der dadurch entstandenen Lücke wieder geschlossen werden.

Schluss nach 48 Jahren im Stadthotel: Werner Oppitz. Archiv

Kerbler kauft Öhlknechthof

Mit Immobilien-Tycoon Günter Kerbler hat der Öhlknechthof in Horn einen neuen Besitzer, Kerbler erwirbt das Areal, das ab 2005 für insgesamt 10 Mio. Euro saniert wurde und das als eines der wichtigsten Stadterneuerungsprojekte der gesamten Region gilt.

Wegen Impfung: Aus für Zauner-Dungl-Gesundheitsakademie

Traurig, aber wahr: Die Zauner-Dungl-Akademie in Gars muss wegen der Unwilligkeit vieler Kandidaten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, schließen. Nachdem schon im Februar eine „Pause“ eingelegt wird, wird dieser Schritt im Oktober offiziell.

Gasthaus in Flammen

„Ich dachte, da kommt niemand mehr heraus“ – mit diesen Worten kommentiert Franz Göd den Brand seines Gasthauses in Sigmundsherberg Anfang Februar. Bei diesem Brand werden seine Mutter und sein bettlägriger Vater von den Flammen eingeschlossen. Insgesamt 110 Florianis stehen im Einsatz, beide Eltern Göds überleben den Brand.

Aus für Wehr

Wegen Nachwuchsmangel muss die Freiwillige Feuerwehr Buchberg (Gemeinde Gars) wenige Tage vor ihrem 115. Geburtstag ihre Auflösung fixieren.

Ziel rückt näher

Die aus Brunn stammende Photovoltaik-Pionierin Cornelia Daniel kommt ihrem Ziel, auf 1.001 Unternehmensdächern PV-Anlagen zu installieren, immer näher. Aktuell steht man bei 812 Dächern. Das 700. Dach wurde im Jänner auf dem Logistikzentrum der Firma Kiennast in Gars errichtet.

Reha 2 in Betrieb

Nach elf Monaten Bauzeit geht im Jänner genau zehn Jahre nach der Eröffnung der „Reha 1“ die „Reha 2“ in Gars in Betrieb. In der neuen Einrichtung werden bis zu 25 Patienten betreut, die Errichtung bringt 20 neue Arbeitsplätze in Gars mit sich.

Ende einer Ära

Der Christliche Arbeiterverein Horn beschließt seine Auflösung. Der Verein hatte seit 115 Jahren bestanden, mangelnder Nachwuchs machte diesen Schritt notwendig. Wie es mit der Papst-Leo-Stiftung und dem gleichnamigen Preis weitergeht, ist noch ungewiss.

900 Jahre Ordensgeschichte

Seit 900 Jahren gibt es den Prämonstratenser-Orden in Österreich. Unter dem Titel „Gottes Geist und Menschenwerk“ wird diese Geschichte von Pater Benedikt Felsinger in Form einer Ausstellung im Stift Geras aufgearbeitet. Der Norberti-Zyklus und die Portraits der Äbte aus dem Mittelalter sind unter anderen zu sehen.

Thomas Weikertschläger

Halbe Million für die Burg

Die Marktgemeinde Gars investiert kräftig in das Projekt „Burg neu“. Die Tribüne erhält eine regensichere Unterdachung und den Neubau für Räume für Technik, Sanitäter und Arzt sowie einen Abstellraum.

Sanierungen in Röhrenbach

Neben der Erneuerung der historischen Kaufmann-Orgel in der Pfarrkirche wird in Röhrenbach auch die Bürgerspitalkirche saniert. Die Gemeinde will hier für die Zukunft einen Ort der Begegnung und eine Location für Veranstaltungen schaffen.

Windpark entzweit weiter

In Sigmundsherberg bleibt der geplante Windpark weiter Thema Nummer 1. Während die Gemeinde und die Windkraft Simonsfeld im Oktober die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung einreichen, will die Bürgerinitiative das Projekt mit einer neuerlichen Bürgerbefragung noch kippen.

Raus aus dem Gemeinderat

Nach dem Rückzug von Erich Kurzreiter aus dem Gemeinderat im August findet sich kein Kandidat, der für die „Unpolitische Wahlgemeinschaft“ (UPW) nachrücken will. Damit ist die ehemalige Bürgermeister-Fraktion erstmals seit ihrer Gründung 1970 nicht mehr im Langauer Gemeinderat vertreten.

Im Auslandseinsatz

Der Hötzelsdorfer Christian Riener hat eine neue Funktion: Er leitet die Trainingsmission der EU in Mali. An dieser Mission nehmen 1.000 Soldaten aus 26 Nationen teil. Die Mission nimmt nicht an Kampfeinsätzen gegen Extremisten teil, sondern verfolgt einen Auftrag in den Bereichen Ausbildung, Beratung und Bildung.

„Schatz“ für das Stift

Freude herrscht im Sommer im Stift Altenburg über eine Schenkung. Die Hollabrunner Familie Sainitzer überlässt dem Stift ihre Sammlung mit mehr als 400 seltenen Andachtsbildern. Mit der Eröffnung des „Schwarzen Kabinetts“ Ende Juli, in dem ein Schwerpunkt des Werkes von Barockmaler Martin Johann Schmidt, dem „Kremser Schmidt“, präsentiert wird, wird ein weiteres Highlight im Stift geschaffen.

Prior Michael Hüttl (rechts) und Abt Thomas Renner nehmen die Sammlung mit Kulturhistorikerin Monika Dachs von Sohn Lukas Sainitzer sowie Renate und Erwin Leopold Sainitzer entgegen. Andreas Anker

Gerhard Mayer

Der langjährige Funktionär des Kameradschaftsbundes verstirbt am 29. Jänner im 77. Lebensjahr.

Johann Rotter

Röhrenbach und Altenburg trauern um Johann Rotter. Der Röhrenbacher Ehrenbürger verstirbt im Februar im 106. Lebensjahr.

Ingeborg Lentschig

Die ehemalige Lehrerin machte sich durch die Organisation von 117 Hilfstransporten nach Lettland einen Namen. Sie verstarb am 24. Februar im 88. Lebensjahr.

Ingeborg Lentschig verstirbt am 24. Februar. Foto Archiv

Heidi Kalss

Die ehemalige Pächterin des Schlossgasthofs Rosenburg verstarb am 26. Februar mit 65 Jahren. Sie überzeugte auch mit ihrem karitativen Engagement.

Ex-Gastronomin Heide Kalss verstirbt am 26. Februar. Archiv

Josef Lehr

Am 5. März verstirbt der langjährige Firmenchef des Autohauses Lehr im Alter von 84 Jahren. Josef Lehr hatte mit seinem Bruder Manfred durch den Neubau des Firmengebäudes in der Pragerstraße einen wichtigen Impuls für den Betrieb gesetzt.

Richard Zecha

Das „Horner Original“ verstarb exakt an seinem 90. Geburtstag im Stephansheim. Der ehemalige Mitarbeiter der Sparkasse Horn engagierte sich beim Roten Kreuz und war als Hobby-Schauspieler beliebt.

Andreas Nemeth

Der Pädagoge prägte fast drei Jahrzehnte das sportliche Leben am Gymnasium Horn. Er verstirbt am 4. April im 89. Lebensjahr.

Wolfgang Andraschek-Holzer

Die Fotografen-Legende aus Horn verstirbt am 27. Mai im Alter von 95 Jahren.

Bruno Pind sen.

Der letzte Bürgermeister der Gemeinde Zissersdorf verstirbt am 30. Mai wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag.

Karl Rauscher

Tiefe Trauer herrscht in Horn, als am 3. Juli Altbürgermeister Karl Rauscher mit 90 Jahren verstirbt. Rauscher war Ehrenbürger der Stadtgemeinde und machte sich vor allem um den Ausbau der Bildungseinrichtungen in Horn bemüht.

Thomas Neubauer

Der Leiter der Unfallchirurgie am Landesklinikum Horn verstirbt völlig unerwartet am 9. Juli im 64. Lebensjahr.

Günther Wieland

Unerwartet verstirbt der Horner Pädagoge an 22. Juli im 80. Lebensjahr.

Günther Wieland verstirbt am 22. Juli im 80. Lebensjahr. Archiv

Gerhard Stern

Die Garser Pfadfinder trauern um ihren langjährigen Funktionär, der am 17. Juli mit 63 Jahren stirbt.

Adi Pucher

Der frühere Horner Stadtrat aus Mödring verstirbt am 9. August mit 74 Jahren.

Wurde 74 Jahre alt: Adi Pucher verstirbt am 9. August. Archiv

Fritz Bogner

Um den Familienmenschen und beliebten Jäger wird im September getrauert. Der Buchberger verstirbt am 4. September im 81. Lebensjahr.

Evermod Herbert Fettinger

Der Pfarrer von Blumau, der in Drosendorf geboren wurde, verstirbt am 28. Oktober im 82. Lebensjahr.

Herbert Chromy

Der ehemalige Horner Stadtamtsdirektor und Träger des Ehrenringes der Stadtgemeinde verstirbt am 7. November mit 82 Jahren.

Trauer in Horn: Herbert Chromy stirbt mit 82 Jahren. Archiv

Horst Gruber

Im Dezember trägt die Bürgermusikkapelle Gars am Kamp Trauer: Ehrenkapellmeister Horst Gruber schließt am 11. Dezember für immer seine Augen. Das Gründungsmitglied der Kapelle wurde 76 Jahre alt.