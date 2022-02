Charity-Aktion läuft gut: Schon 2.000 Brillen landeten in Boxen

2.000 Brillen für fehlsichtige Menschen in Burkina Faso: Fünf Monate nach dem Aufstellen von Brillensammelboxen – die NÖN berichtete über die Aktion der Horner Lions – ist bereits diese imposante Anzahl an Brillen abgegeben worden.

Gottfried Stark, Präsident des Horner Lions Club freut sich, dass diese Aktion so gut angenommen wird. In den nächsten Tagen wird die Sammelware nach Hall in Tirol in die Optiker-Berufsschule geschickt. Dort reparieren die Schüler die gebrauchten Brillenfassungen und vermessen die Gläser. Katalogisiert erfolgt der Weitertransport nach Burkina Faso.

Mit dieser Aktion kann aber nicht nur fehlsichtigen Menschen geholfen werden, ihren Alltag zu meistern. Wie Edgar Führer, der im Horner Lions Club für die Sammlung verantwortlich zeichnet, erklärt, gibt es sogar dreifachen Nutzen. „Erstens kommen die Brillen dorthin, wo sie gebraucht werden und sich Menschen keinen Kauf leisten können. Zweitens tragen wir zum Umweltschutz durch Wiederverwendung bei und drittens unterstützen wir die Lehrlingsausbildung in Österreich“, betonte Führer.

Abgeschlossen ist die Aktion übrigens noch nicht. Die Mitglieder des Lions Clubs hoffen, dass jetzt auch die nächsten 2.000 Stück ebenso rasch gesammelt werden. Und: „Es können auch Sonnenbrillen in die Box eingeworfen werden“, erklärt Julia Langstadlinger.

Da der „Gesundheitslöwe Asklepius“ Brillenträger ist und derzeit in Japons steht, wurde dies vom Lions Club zum Anlass genommen, um an den Japonser Bürgermeister Karl Braunsteiner eine weitere Sammelbox zu übergeben. Ab jetzt hat man auch die Möglichkeit, am Gemeindeamt von Japons seine Altbrillen abzugeben.

Leuchtturmprojekt gesucht: Es warten 20.000 Euro

In wenigen Tagen läuft übrigens auch die Einreichfrist für ein „Leuchtturm-Projekt“ im Rahmen der Löwen-Aktion des Lions Club ab. Im Zuge dieser Aktion hatten alle 20 Gemeinden des Bezirks die Chance, ein großes Sozial-Projekt einzureichen. Das Siegerprojekt ist mit 20.000 Euro dotiert. Das Geld wurde durch die „Die Löwen- sind los“-Aktion über Sponsoren hereingebracht.

Der Lions Club Horn arbeitet derzeit an weiteren Projekten im Zusammenhang mit den 20 Löwenstatuen. So soll bis Ostern ein Tourismusfolder herausgebracht werden. Professionelle Unterstützung erhalten die Lions dabei vom Rodingersdorfer Verlag Esterbauer. Unter anderem werden Radtouren und Rundfahrten zur Löwenbesichtigung beschrieben. Das Kartenmaterial wird bei allen Gastronomiebetrieben und der Hotellerie im Bezirk verteilt. In den nächsten Tagen steht auch eine Onlinespendenplattform zur Verfügung, auf der man für das Horner Löwenprojekt steuerbegünstigt spenden kann.

