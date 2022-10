Weihnachtsfeier fiel aus, dafür Geld gespendet

Die KOBV-Ortsgruppe Irnfritz-Japons unterstützt die Aktion „Essen auf Rädern“ in den beiden Gemeinden. Da man in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt die Weihnachtsfeiern absagen hatte müssen, sei Geld in der Kassa übrig geblieben, sagt Obmann Wilhelm Heily: „Gemeinsam heben die Mitglieder dann entschieden, dass das Geld in der Region bleiben soll.“

So entschloss man sich, „Essen auf Rädern“ mit 2.000 Euro zu unterstützen. Die ARGE liefert aktuell mit zwölf Freiwilligen täglich zwei Wahlmenüs an 17 Bezieher aus. Dabei legen die ehrenamtlichen Mitarbeiter für Irnfritz 12.505 und für Japons 14.600 km jährlich zurück. Bürgermeister Hermann Gruber bedankte sich für die Unterstützung und sparte nicht mit Lob: „So gut wie mit Gastronom Gerhard Schäller hat es noch nie funktioniert!“

