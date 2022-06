Windkraft: Start für das Repowering

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Das „Repowering“ des Windparks Japons steht vor dem Start: Wie berichtet sollen im Windpark, der in den Gemeinden Japons und Irnfritz liegt, aus sieben bestehenden Anlagen drei werden. Und die sollen laut Helwig Überacker, Geschäftsführer der EVN-Naturkraft, fast doppelt so viel Ökostrom produzieren können wie bisher. Laut EVN habe man mit den bisherigen sieben 140 Meter hohen Anlagen jährlich 21 GWh Strom für 6.000 Haushalte produziert. Mit den neuen Anlagen – sie sollen 240 Meter hoch sein – soll die jährliche Stromerzeugung auf 37 GWh steigen, damit können über 10.000 Haushalte versorgt werden. Die alten Anlagen werden demnächst abgebaut, die neuen sollen noch heuer in Betrieb gehen.

Erfreut über die Modernisierung des Windparks, der hier seit 2005 besteht, zeigen sich die Bürgermeister Hermann Gruber (Irnfritz) und Karl Braunsteiner (Japons). Man zeige mit dem Projekt, dass das Achten auf natürliche Ressourcen und der Ausbau erneuerbarer Energie Hand in Hand gehen könne, sagt Gruber. „Gerade rund um die Situation in der Ukraine und Russland sind solche Projekte noch wichtiger geworden: Sie steigern die heimische Wertschöpfung und leisten einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.“

Für Braunsteiner müsse man beim regionalen Klima- und Umweltschutz Worten auch Taten folgen lassen. Er sei froh, dass Japons als „Bioenergiedorf“ seine Beiträge für die Region leiste: „Vom Ausbau der Photovoltaik und der Biogasanlage bis zur Modernisierung des Windparks. Damit machen wir uns unabhängiger von den aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt.“

