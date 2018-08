Ein Fall von Tierquälerei wurde am 7. August in der Gemeinde Japons aufgedeckt: Ein 47-Jähriger ließ zwei Lämmer auf seiner Weide verenden.

Tragische Szenen spielten sich in einem Ort der Gemeinde Japons ab: Eine Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, weil sie zwei tote Lämmer in einem Garten entdeckte. Die Polizeistreife forschte den 47-jährigen Besitzer aus und verständigte die Amtstierärztin Iris Schuhmann-Irschik.

Schafe waren schon mehrere Tage tot

Auf einem Autoanhänger wurde ein verwestes Lamm gefunden. Auf der eingezäunten Weide wurde vor einer Tränke im hinteren Teil ein zweites verendetes Schaf entdeckt. „Die Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden. Dafür war der Verwesungsgrad schon eindeutig zu weit fortgeschritten“, sagt Schuhmann-Irschik im NÖN-Gespräch.

Wie lange die Tiere schon dort tot liegen würden sei bei den heißen Temperaturen sehr schwer zu sagen, die Amtstierärztin kann hier nur eine grobe Schätzung abgeben, die zwischen fünf und zehn Tagen liegt. Die Tränke war zwar an die Wasserleitung angeschlossen, das Wasser war aber stark veralgt. Zudem dürfte der davor liegende Lamm-Kadaver die anderen 14 Schafe und Lämmer davon abgehalten haben, zur Tränke zu gehen.

„Als Tierhalter ist man verpflichtet, hohe Sorgfalt walten zu lassen und die Tiere zumindest täglich zu kontrollieren“, betont die Amtstierärztin, die veranlasste, dass die 14 überlebenden Schafe und Lämmer in den Stall des Landwirts in einer weiteren Katastralgemeinde von Japons gebracht werden und damit die Tiere höchstwahrscheinlich vor dem Verdursten rettete. Sorgfalt heißt beispielsweise, dass die Tiere Wasser und Futter in ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung gestellt bekommen.

„Solche Fälle kommen im Bezirk leider immer wieder vor. Hier handelt es sich aber schon um einen schwereren Fall“, meint die Amtstierärztin. Leider würde es oft lange dauern, bis ein Fall angezeigt werde. Der 47-jährige Landwirt wurde wegen Tierquälerei angezeigt. Überraschend: Auf dem Misthaufen tauchte während der amtlichen Beschau ein Ferkel auf. Der Besitzer gab an, dass er es erschlagen wollte. Aus Panik vor der Amtstierärztin vergrub er das Ferkel im Misthaufen.