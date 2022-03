Ukraine-Krieg: Essen wird knapp, die Sorgen wachsen

Vor rund 20 Jahren war Maryna Nalyvaiko bereits in Österreich. Im Rahmen eines Studentenaustauschprogrammes lebte die Ukrainerin in den Jahren 2000 und 2001 für jeweils vier Monate am Bauernhof von Bürgermeister Karl Braunsteiner.

„Sie kümmerte sich unter anderem um die pflegebedürftige Mutter und verstand sich auch mit meinen fast gleichaltrigen Kindern sehr gut“, erinnert sich Braunsteiner. So wurde über zwei Jahrzehnte hinweg ein loser Kontakt gehalten. „Als die Kriegshandlungen in der Ukraine begannen, war es für uns selbstverständlich, dass wir uns nach Maryna und ihrer Familie erkundigten und anboten, dass sie zu uns kommen können“, sagt Braunsteiner.

„Wir wussten nicht, was wir machen sollen. An einem Tag ist noch alles gut und am nächsten Tag ist alles weg“, schildert Maryna Nalyvaiko den Zwiespalt, in dem sie sich befunden hatte. „Als mein Bruder am 24. Februar um 5 Uhr anrief und sagte, dass Putin einmarschiert sei, glaubte ich das nicht. Zwei Minuten später habe ich eine Explosion gehört.“

Raketen und Blitze und der Entschluss, zu gehen

Sie erzählt, wie sie im Keller geschlafen haben, sechs Kinder und acht Erwachsene auf zehn Quadratmetern. Raketen, ständige Blitze und Explosionen und die Angst der Kinder. Schulen und Krankenhäuser wurden beschossen. Am 3. März, habe sie sich schweren Herzens entschlossen, mit den Kindern (dem viereinhalbjährigen Sohn Maxim und der zwölfjährigen Tochter Milana) und ihrer Mutter, einer Universitätsprofessorin, zu flüchten. Vater, Mann und Verwandte, die mit Kampfgeist ihr Land verteidigen, blieben zurück.

„Das Angebot von Daniela, Papa hat Platz, hat mich zu Tränen gerührt. Als dann das Wohngebiet neben unserem Haus bombardiert wurde, war mir klar, dass ich meine Kinder in Sicherheit bringen muss. Nur mit unseren Dokumenten und einem kleinen Rucksack ging es vorbei an einem Checkpoint, an dem ein Scharfschütze stand. Wir hatten schreckliche Angst.“

Mit der überfüllten Eisenbahn kamen sie über Budapest nach Wien, in Retz wurden sie von Braunsteiner am Bahnhof abgeholt und nach Japons gebracht, wo schon Kleidung und Essen auf die Flüchtlinge wartete. „Wichtig ist jetzt, dass die Kinder Deutsch lernen. Milana hatte in der Schule schon ein wenig Deutschunterricht. Sie hat an Gymnastik-Wettbewerben teilgenommen und viele Medaillen gewonnen“, erzählt Maryna und ihre Augen lassen auch ein wenig Freude zu, wenn sie von den Erfolgen ihrer Tochter berichtet.

Doch dann schweifen ihre Gedanken wieder in die Heimat zurück: „Die Städte sind zerstört, die Leute können nicht mehr heraus. Es gibt viele Freiwillige, die bei der Flucht helfen, aber Essen und Medikamente sind knapp.“ Und die Sorge um ihren Mann, ihren Vater und den Bruder und dessen Familie in der Ukraine kommt wieder zurück. „Wir telefonieren, die Lage ist schlimm. Immer Sirenen und Bomben, sie müssen im Keller auf dem Boden schlafen.“

Dankbarkeit und eine ungewisse Zukunft

Maryna hatte in der Ukraine einen Internet-Handel mit Kinderbekleidung, handelte mit Schutzglas für Tische und war als Permanent Make-Up-Artist tätig. Wie die Zukunft für sie aussehen soll, weiß sie nicht. „Ich muss auf jeden Fall arbeiten. Wir hatten ein gutes Leben in der Ukraine. Und jetzt ist alles weg. Ich habe nur eine Hoffnung, dass der Krieg schnell zu Ende ist und alles wieder gut wird. Ich bin Karl für den Rest unseres Lebens dankbar, dass er mich und meine Familie aufgenommen hat.“

