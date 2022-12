Vortrag über Blackout: Panikmache oder Gefahr?

Werbung

Über das Thema „Blackout“ wird seit einiger Zeit viel diskutiert. Handelt es sich um reine „Panikmache“ oder um eine ernstzunehmende Bedrohung? All jene, die sich näher mit der Krisenvorsorge befassen möchten, lud die Marktgemeinde Japons auf Initiative der Bioenergie Japons am vergangenen Freitag in „Gerhard‘s Wiazhaus“ ein.

Dort hat Herbert Saurugg einen Vortrag zum Titel „Krisenvorsorge Blackout & Co“ gehalten. Saurugg, ein Mitglied der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, gab dem Publikum einen Überblick über mögliche Krisen, wobei der Fokus auf dem umstrittenen „Blackout“ lag. Eine Erkenntnis, die man als Zuhörer mitnehmen konnte, ist, dass nicht der großflächige Stromausfall selbst, sondern die „Zeit danach“ problematisch werden könne. Der Vortragende zeigte auf, wie verschiedene Organisationen im Ernstfall vorgehen würden und erklärte dem Publikum viele Fakten. Auf die Frage, ob es nun zu einem solchen „Blackout“ kommt, konnte auch Saurugg keine eindeutige Antwort geben. Er appellierte ans Publikum, sich selbst ein Bild zu machen und nicht in Panik zu geraten. Dabei enthielt der Vortrag auch Tipps für kleine Vorbereitungen, um im Ernstfall doch gerüstet zu sein.

Im Anschluss gab es noch eine Fragerunde, in der Anliegen der Zuhörer ausführlich beantwortet wurden. Da auch für das leibliche Wohl der Gäste gut gesorgt war, verweilten viele der Zuhörer auch noch im Gasthaus, um unter anderem angeregte Gespräche über das Thema zu führen.

