In Drosendorf war Schönheit Standard

Die Mitglieder waren allesamt Könner: Der aus San Diego stammende Saxophonist Brian Levy gilt als einer der virtuosesten Saxofonisten seiner Generation, sein emotionaler, reifer Ausdruck begeisterte das Publikum. Gitarrist Paul Brändle versuchte, die Zuhörer – ohne Effekthascherei – in seinen Bann zu ziehen. Mit Imagination und breitem musikalischen Spektrum agierte Munguntovch Tsolmonbayar am Kontrabass. Bandleader und Schlagzeuger Rick Hollander, in Detroit geboren und in München lebend, zeichnete sich durch einfühlsames Begleiten und seine starke musikalische Vorstellungskraft aus.

Raffinessen im Arrangement

Obwohl stilistisch nach wie vor dem swingenden amerikanischen Mainstream-Jazz verpflichtet, liebte Hollander die kleinen Raffinessen im Arrangement: wechselnde Tempi und Rhythmen, unerwartete Brüche, eigenwillige Harmoniegänge und simultane Improvisationen. Sein sublimes Spiel war getragen von feinem Understatement und detailreicher Struktur. Äußerst virtuos, emotional ausgereift, immer ein besonderes Erlebnis von höchster Qualität – so kann man den Auftritt dieses außergewöhnlichen Quartetts zusammenfassen. Dank der erfrischenden und packenden Spielweise konnten die Zuhörer das Rick Hollander-Quartet auch einfach nur genießen und sich begeistern lassen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.