Von leidenschaftlich bis zärtlich: Musik mit viel Gefühl

Mario Bergers musikalische Handschrift bediente sich einer großen Bandbreite an Stilen: Er war sowohl im Flamenco, in der mediterranen Folklore, im Gipsy Style, in den südamerikanischen Rhythmen, in der Klassik als auch in der Popballade zuhause. In seinem neuen Programm „Manduria" mischte er diese Stile zu einem harmonischen Ganzen: Virtuos und lässig, leidenschaftlich und zärtlich, fröhlich und wild – und immer mit viel Gefühl.

Prägnante Kompositionen mit Suchtfaktor, mit Melodien, die das Herz berühren, mit kleinen Überraschungen, die dieses Soloprogramm abwechslungsreich gestalteten. Der Poet der Konzertgitarre bot im stimmungsvollen Ambiente des Schosshofes einen musikalischen Hochgenuss.