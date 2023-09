Mojo Blues Band lieferte hochkarätige Show

Dabei gelang es der Mojo Blues Band, das Publikum ordentlich mitzureissen. Trotz einiger weiterer Veranstaltungen in Horn waren zahlreiche Gäste ins Autohaus Dallamassl gekommen, um das 15-Jahr-Jubiläum von Jazz W4 zu feiern. Nicht nur die Musiker fühlten an diesem Abend den Blues, das Publikum wurde regelrecht in den Bann der Rhythmen gezogen.

Dass der Blues ungemein facettenreich ist und sein Spektrum sich nicht auf traurige Musik und schwermütige Texte beschränkt, bewiesen Erik Trauner und seine Mannen. Trauner (Gitarre, Gesang, Mundharmonika alias Mississippi-Saxofon), Siggi Fassl (Gitarre, Gesang), Charlie Furthner (Keyboard), Herfried Knapp (Bass) und Didi Mattersberger (Drums) begeisterten das Publikum von Anfang an mit hinreißenden Rhythmen wie „She’s a hot mamacita“, mit New Orleans- und Chicago-Blues und auch melancholischen Stücken von unglücklicher Liebe durften da nicht fehlen. Richtig glaubwürdig war Trauner, als er „I am a bad boy“ sang. Mit „When a woman gets in trouble“ entpuppte er sich dann aber auch als Frauenversteher. In dem wunderbar melancholischen Stück „Black train“ erklang seine Stimme todtraurig aus den tiefsten Abgründen des Seelenschmerzes. Jeder der fünf Musiker ist eine Klasse für sich, was sie in ihren brillanten Soloeinlagen deutlich machten.

Trauner hat als Straßenmusiker angefangen, um Geld zu verdienen. „Das hilft mir heute, weil ich weiß, wo ich herkomme und man lernt, welches Geschenk Musik ist. Besonders weil Schulzeit, Bundesheer und Studium eine schreckliche Zeit für mich waren“, meinte der Musiker. Mit dem Waldviertel verbindet ihn eine eigene Liebe. „Das ist für mich ein mystischer Raum, an dem ich Kraft tanken kann“, erzählte er. Ein unvergessliches Konzert Erlebnis.

Für Jazz W4-Obfrau Sabina Dallamassl war es schön, das Jubiläum mit einem Konzert der „besten Jazzband weit über Österreich hinaus“ feiern zu können. Der Verein wurde 2008 gegründet und ist mit über 200 Mitgliedern einer der größten Vereine des Bezirks. Seit der Gründung wurden über 50 Konzert mit hochkarätigen Stars veranstaltet.