Quintett zog alle Register

Das „Mair und Mayer JazzQuintett“ leuchtete bei seinem Besuch im Jazzkeller Drosendorf alle Bereiche im swingenden Modern-Jazz aus und war imstande, mit seinem umfassenden musikalischen Wissen und der erstaunlichen Routine auf allen erdenklichen Registern zu brillieren.

Die Besucher im ausverkauften Jazzkeller konnten sich auf eine spezielle Auswahl interessanter Arrangements von Originals von George Gershwin und berühmter Komponisten der Jazzgeschichte wie Bill Evans freuen. Besonders gut zur Geltung kam ein Medley mit vier Songs aus der Jazzoper „Porgy und Bess“ und auch die Eigenkompositionen sowie die jazzige Anlehnung an Lieder der „Wiener Musik“ fanden großen Anklang.

Seit Jahrzehnten in der Jazz-Szene zu Hause

Albert Mair war und ist seit Jahrzehnten eine der zentralen Figuren der österreichischen Jazzszene. Seit frühester Jugend dem Klavier zugewandt, durchstreifte er sämtliche Richtungen der Jazzmusik und begleitete dabei zahlreiche Topstars des In- und Auslandes. Bertl Mayer gilt als Poet an der Mundharmonika, dem die punktgenau phrasierten Melodiebögen ganz leicht von den Lippen zu gehen scheinen, Martin Spitzer zählt zu den renommiertesten österreichischen Jazzgitarristen. Er begeisterte durch stilistische Vielfalt, geschmackvolle Begleitung und dynamische Phrasierung. Harry Putz Markenzeichen sind sein kräftiger Sound, sein verlässlicher swingender Rhythmus und sein ausgeprägtes Harmonieverständnis am Kontrabass und Klaus Göhr am Schlagzeug bestach durch seine dynamische Spielweise.

Elegant swingend mit lyrischen Zwischentönen war dies eine feinsinnige, intensive und zugleich unaufdringliche Einladung an die Zuhörer, in die Welt des Jazz einzutauchen und abzuheben.