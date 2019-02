Ein mitreißendes Feuerwerk zündete das „Josef Fečo-Trio“ bei ihrem Konzert, das in Kooperation mit dem Jazzfest Znojmo stattfand, im Jazzkeller Drosendorf. Dieses Trio aus Prag rund um den Kontrabassisten Josef Fečo ist eine der zurzeit spannendsten Bands der aktuellen tschechischen Jazzszene.

Gleich im Opener „I Hear a Rhapsody“ ließ der am Prager Konservatorium lehrende Bassist ein Solo vom Stapel, das seine Virtuosität, Präzision und Klarheit in vollem Glanz erstrahlen ließ. Aber er räumte auch seinem Sohn Martin Fečo am Schlagzeug angemessene längere Soli-Parts ein, was dieser bei der Oscar Peterson Komposition „Place St. Henri“ vorzüglich zu nutzen wusste. Pianist Jakub Tököly beeindruckte durch seine melodische Vielseitigkeit, seine gefällige Sensibilität und seinen exquisiten Klangfarben am Klavier. Das wunderbar eingespielte Trio setzte die Jazzstandards in sanftem Swing, mal funky, dann auch wieder mal im Gypsy-Style, aber immer sehr intensiv in eigenen Arrangements um.

Standing Ovations für fantastischen Abend

Das Trio entwickelte daraus seine eigene musikalische Sprache, die heftig pulsierend, manchmal melancholisch verträumt aber stets harmonisch ausfiel. Charlie Parker´s „Yardbird Suite“ und „Whisper Not“ von Benny Golson gaben Zeugnis, dass sie die aus dem Bebop kommende strenge Linearität der Improvisation und das soulig-funkige Grooven genauso perfekt beherrschten.

Dicht gedrängt erlebten die zahlreichen Besucher einen fantastischen Abend, der lange nachwirkte. Ein Konzert, das vom ersten bis zum letzten Ton zündete. Das Trio wurde am Ende mit stehenden Ovationen verabschiedet.